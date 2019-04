El dólar subió 1,7% y cerró la jornada en un promedio de $43,37

El dólar subió 1,70% en el mercado minorista, al cerrar a un promedio de $43,376 para la venta en las principales entidades bancarias, con lo que se cortó una racha de seis bajas consecutivas en un mercado en el que volvió a aparecer con fuerza la demanda.

“Importantes órdenes de compra destinadas a dolarizar el cobro de renta de bonos que están venciendo impactaron en el mercado mayorista y torcieron la tendencia con una fuerte suba del tipo de cambio”, señaló el analista Gustavo Quintana.

La presión compradora se verificó desde el inicio de la rueda y se terminó que ratificar cerca del mediodía, cuando el Banco Central subastó el primer tramo de US$ 30 millones por orden del Tesoro, en el que el precio promedio de la divisa fue de $42,1937.

Este valor representó una suba promedio de 1,43% respecto al promedio de la víspera, cuando la entidad monetaria llevó a cargo la primera subasta de divisas por encargo del Tesoro.

Finalmente, el valor promedio de las subasta fue de $42,2160, contra $41,60 del lunes.

De esta forma, el dólar mayorista cerró en $42.39, con un avance de 1,85%, en una jornada en la que el volumen de negocios ascendió a US$ 740 millones en el mercado de contado.

El analista Christian Buteler dijo que el dólar hoy “se mantuvo el volumen operado a nivel regional, donde fueron más las subas que las bajas”, a lo que se sumó a nivel local una dolarización de renta de bonos por vencimientos.

“Decíamos que los US$ 60 millones diarios en un contexto de baja como la semana pasada podía sumar algunos centavos más pero ante una demanda más potente difícilmente pueda dar vuelta la tendencia. Al segundo día (de subastas) lo pudimos comprobar”, agrego Buteler.

En lo que respecta a la licitación de Leliq, la tasa de interés registró un baja promedio de 0,06 puntos básicos, al quedar en un promedio de 66,792%, en una jornada en la que el monto total adjudicado ascendió a $216.773 millones.

El Banco Central congela el techo de la banda cambiaria hasta fin de año

El Banco Central (BCRA) anunciará en breve un acuerdo que lograron sellar con el FMI el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su titular, Guido Sandleris, durante el fin de semana para congelar el techo de la banda cambiaria de aquí hasta el final del mandato de la administración Macri.

La medida, que dejaría el tope de la zona de no intervención (ZNI) oficial en torno a $51,50, busca asegurar un panorama de mayor calma cambiaria durante los próximos meses, que colabore además para "poner en caja" a la inflación, al devolverle en los hechos margen de acción al BCRA para intervenir sobre el tipo de cambio si, como se teme, se llega a intentar disparara cuando comience la temporada electoral plena, es decir, de junio en adelante.

Esto es porque la entidad que conduce Sandleris quedaría habilitada a vender hasta US$150 millones de sus reservas por día, a lo que se sumarían los US$60 millones que ya vende a diario el Tesoro, en caso de que supere el nuevo techo fijo, ya que dejaría de indexarse.