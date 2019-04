La verdad incómoda, un documental sobre los efectos devastadores del cambio climático

Mañana, el Cine Club de los Miércoles acercará a los amantes del séptimo arte el documental Una verdad incómoda. Se trata de un filme del director Davis Guggenheim, realizado en 2006.

La proyección se realizará en el Colegio de Médicos de Salta (Marcelo T. de Alvear 1310), a las 21, con entrada libre y gratuita.

Sinopsis

Se trata de un documental que muestra los efectos devastadores del cambio climático. Es protagonizado por el exvicepresidente norteamericano Al Gore, quien muestra un contundente y preocupante retrato de la situación del planeta, amenazado por el calientamiento global provocado por las ingentes emisiones de CO2 por parte de la acción del hombre.

Además de haber ganado dos Oscar como Mejor Documental y Mejor Canción Original (Melissa Etheridge), obtuvo muchos premios más.

Tráiler de la película gentileza YouTube.

“El hecho de que Una verdad incómoda no debería existir es una razón para estar agradecido de que exista. (...) intelectualmente es estimulante (...) Un buen lugar para empezar, y continuar, un proceso de concienciación que difícilmente puede ser más urgente. Un film necesario.” reza la crítica de A. O. Scott publicada en The New York Times.