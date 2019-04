Los Amigos del Pedal abren su campeonato

El próximo domingo, a partir de las 10, se correrá la primera fecha del campeonato Amigos del Pedal de mountain bike con largada en el Parque Industrial.

La competencia contará con dos circuitos. El mayor será de 44 kilómetros (ida y vuelta hasta finca La Cruz). Aquí podrán participar juveniles (15 a 18 años), elite (19 a 29), master A (30 a 39), master B (40 a 49), master C (50 a 59), damas pro (sin límites de edad) y master pro.

El otro circuito será de 33 kilómetros (ida y vuelta hasta La Quesera); las categoría que competirán en este recorrido serán: promocionales A (hasta 29 años), promocionales B (30 a 44), promocionales C (de 45 años en adelante), damas A (hasta 29 años), damas B (30 a 44), damas C (45 años en adelante), master D (de 60 años en adelante) y menores (12 a 14).

Se otorgarán trofeos para los cinco primeros de cada categoría; las inscripciones se reciben en 25 de Mayo 169 y Corrientes 905. Por informes: (0387) 155190938 o al 1555749367.