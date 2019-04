No quieren devolver los sueldos mal liquidados y van al paro

"Consideramos que no puede realizarse ningún descuento al trabajador debido a que ellos no son responsables de los errores cometidos en las liquidaciones. Los descuentos realizados a los trabajadores con el sueldo de marzo deben ser devueltos en forma inmediata porque hay empleados que no cobraron nada. Nosotros tomamos la decisión de iniciar esta medida de fuerza en razón de todo lo que está ocurriendo en materia salarial y que es de conocimiento nacional", manifestó Oscar Ibarra, secretario nacional de UPCN. Por su parte, los trabajadores también recurrieron a los conocimientos legales de Anabella Aparicio. "El intendente Cuenca está incumpliendo con los compromisos asumidos. No colabora con la paz social al salir en los medios responsabilizando a los trabajadores de esta lamentable situación. Por otro lado, al no haber hecho llegar toda la documentación solicitada para que podamos realizar una auditoría en forma paralela o conjunta y determinar las razones que generaron esta situación, estoy aquí para colaborar y defender los intereses de mis representados", manifestó la abogada.

En tanto, desde ATE se distanciaron de UPCN explicando que ellos no están de paro. "Nosotros como gremio estamos respetando la conciliación obligatoria hasta la otra semana. En estos días vamos a estar concretando reuniones para llegar a una solución, pero repito que no estamos de paro", afirmaron. En la sesión ordinaria prevista para hoy en el Concejo Deliberante está invitada toda el área contable municipal, para brindar una detallada información sobre las liquidaciones erróneas que se vienen produciendo desde el 2017. Con respecto a esta sesión el intendente Mario Cuenca expresó: "Yo no voy a estar presente, solo mi equipo de trabajo. Quiero que quede bien en claro cuál fue el problema; se trata de un error de cálculo. Nada tiene que ver el acuerdo que firmamos en el 2013. En esa oportunidad eliminamos todo lo que era no remunerativo para beneficiar a quienes se estaban por jubilar, esto es un error que vamos a corregir. Lo que sí voy a garantizar es una mejora para aquellos empleados que cobran poco. Ya veremos la forma pero van a tener una mejora", expresó el mandatario. Sobre los responsables de estos supuestos errores contables Cuenca anticipó el inicio de sumarios.

De acuerdo a las explicaciones brindadas, el error radicó en el cálculo de la antigedad y el título que se venían pagando sobre el bruto, cuando en realidad es sobre el básico. Esto generó sueldos de entre 150 y 60 mil pesos, cuando en realidad correspondía la mitad.