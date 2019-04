Se hizo realidad: escuchá la nueva canción de Madonna con Maluma 

Madonna, la reina del pop, está de regreso y esta vez parece ir por todo. Con más de tres décadas de carrera, la cantante se ha posicionado como la artista más grande de pop en todo el mundo. Con un título tan grande, la estadounidense se ha dado el lujo de hacer y deshacer con su música lo que ella quiere. Precisamente siguiendo esa irreverencia tan característica, la artista ha regresado y no lo ha hecho sola, sino que llegó de la mano de Maluma.

Desde hace poco más de un mes, Madonna y Maluma incendiaron las redes sociales cuando se anunció que llevarían a cabo una colaboración.

Lo que no se había dicho es que dicha colaboración, que lleva el nombre de “Medellín”, formaría parte del nuevo disco de la reina del pop: Madame X.

El próximo 24 de abril se estrenará el video de esta canción a través de un programa especial llamado MTV Presents: Madonna Live & Exclusive: ‘Medellín Video World Premiere, que comenzará en punto de las 3:00 PM. Además del lanzamiento del video, la cantante aprovechará para responder preguntas de sus fans que podrán verla a través de una transmisión en directo que llevarán a cabo programas en Nueva York, Sao Paulo y Milán. Acá te dejamos el promo:

MTV will be premiering @Madonna’s new music video “Medellín” ft. @Maluma on April 24 at 4p EST. #MADONNAxMTV pic.twitter.com/hcjJanDWoA