Pochettino: "Merecemos estar en la semifinal"

Mauricio Pochettino, el entrenador del Tottenham, opinó que su equipo merece "estar en la semifinal" de la Liga de Campeones, tras la ajustada derrota 3-4 que sufrió ante Manchester City, en el cotejo desquite de una de las series de cuartos de final de la máxima competencia continental.

"Merecemos estar en la semifinal. Nuestros jugadores son héroes y me siento orgulloso de ellos", sostuvo el técnico santafesino, en conferencia de prensa.

El conjunto londinense accedió a la siguiente instancia clasificatoria, por el doble valor de los tantos alcanzados en condición de visitante. En la ida, en un nuevo estadio propio, se había impuesto por 1-0.



"Estoy contento porque fuimos competitivos en ambos partidos. No es fácil marcarle tres goles en casa al (Manchester) City", se ufanó el ex-DT de Espanyol de Barcelona.

Pochettino no dudó en calificar este momento de éxtasis futbolero como "uno de los más importantes de mi carrera como técnico".

Tottenham disputará ahora una de las semifinales de la competencia europea ante el Ajax de Holanda. Y lo hará con algunas bajas, ya que el surcoreano Heung Min Son sumó su segunda amonestación y quedó suspendido, mientras que el volante francés Moussa Sissoko se retiró lesionado y no estará disponible para la ida, a jugarse en Londres.

"Tenemos esas bajas más la de Harry Kane. Pero los que ingresen intentarán hacerlo de la mejor manera posible y buscaremos seguir siendo fuertes", dijo Pochettino