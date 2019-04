La echaron de un boliche por llevar el pañuelo verde del aborto legal, seguro y gratuito

Una joven marplatense denunció haber sido echada de un boliche ubicado en pleno centro de la ciudad por llevar entre sus pertenencias un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Por el hecho, el martes habrá un pañuelazo frente al establecimiento nocturno en señal de repudio.

Trascendió que la denunciante es una joven estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata y además es la expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Juliana eligió su cuenta de Twitter para relatar que el jueves a la madrugada, al concurrir con sus amigos al boliche Clip, ubicado en Santiago del Estero entre Colón y Brown, fue echada del lugar por el personal de seguridad.

“No estaba haciendo nada ilegal. Solamente tenía mi pañuelo atado a la riñonera”, expuso a través de sus redes sociales Juliana -hija del secretario general de Suteba en Mar del Plata Gustavo Santos Ibáñez- y explicó que la situación se produjo cerca de las cinco de la madrugada al intentar ingresar al boliche.

Anoche me echaron de un boliche. No, no estaba haciendo nada ilegal. Solamente tenía MI PAÑUELO VERDE atado a la riñonera. Voy a contar cómo fue con el objetivo de que se la bronca se vuelva colectiva y el repudio también.

— Juliana (@julisantosi_) 18 de abril de 2019

“Caímos con un amigo y ahí nos encontramos con otros dos. Cuando estamos ya en la puerta por pasar, el patovica me dice: ‘Tenés que sacártelo’”, señalándole el pañuelo verde.

La joven explicó que la situación la tomó por sorpresa porque “no le encontraba sentido” y afirma haberle respondido respetuosamente al hombre: “Es mi pañuelo del aborto, lo llevo siempre y no tiene nada de malo”. “No me importa, si querés pasar sacatelo”, denunció Juliana al dar cuenta de la respuesta que recibió.

Al continuar en su relato, explicó: “Respiré hondo y lo empecé a desatar, mientras iba entrando. Cuando ya estábamos adentro, con mi compañero criticamos la actitud del chabón-patova- y me dijo que si me lo quería poner me lo pusiera, entonces lo volví a atar en la riñonera. En no más de 10 minutos”.

La situación continuó en el medio de la pista, ya lejos de la puerta. La joven indicó que “dos patovicas no nos dejaron seguir caminando” y que los obligaron a retirarse del boliche volviendo a señalarles el pañuelo.

Juliana repudió la actitud del personal de Clip y "la decisión de sacarnos como si estuviera vendiendo droga solo por llevar mi pañuelo verde", agregó y aseguró: "Que todo el mundo sepa que orgullosamente lo vamos a seguir llevando. En nuestras riñoneras, en nuestras mochilas, en nuestros cuellos y en nuestros puños. Porque es símbolo de lucha y porque lejos de ser algo negativo, transmite todo aquello que pensamos y defendemos. Siempre, hasta #QueSeaLey".

Pañuelazo de repudio

A partir de la situación que denunció la joven, el colectivo de mujeres lanzó una convocatoria para manifestar repudio a través de un pañuelazo que se llevará a cabo el próximo martes 23 de abril a las 18 frente a las puertas del boliche Clip, ubicado en Santiago del Estero entre Colón y Brown.

“Sumate al Pañuelazo frente al boliche que no nos permite ingresar con nuestros pañuelos verdes y que echó a una compañera por tenerlo”, dice la convocatoria.