Reyes se sumó y Central Norte viaja a Jujuy

Central Norte se enfoca en lo que será el partido de mañana, a las 17, frente a Atlético San Pedro por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de una semana complicada en cuanto a lo emocional, el plantel ya está completo. Fabricio “La Perla” Reyes volvió ayer a trabajar a la par de sus compañeros, quienes le brindaron todo su apoyo pensando en lo que viene.

Si bien el técnico del cuervo, Ezequiel Medrán, aún no confirmó la delegación que viajará a Jujuy, es muy factible que Reyes integre la lista de concentrados.

El mismo jugador manifestó su deseo de estar nuevamente en las prácticas y desde el cuerpo técnico evaluarán las posibilidades de La Perla parar estar en tierras jujeñas.

Reyes lleva once goles en el actual torneo, es el goleador del equipo y obviamente pieza clave en el esquema que utiliza el cuerpo técnico.

Para enfrentar al millonario de San Pedro, el cuervo formaría con: Mauricio Pegini; Leandro Beterette, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Eduardo Buruchaga; Francisco Peinado, Osvaldo Young, Matías Iglesias y Lucas Quiroz; Ronaldo Martínez y Diego Nuñez.

Justamente, El “Nivi” pudo entrenar ayer con normalidad tras superar un cuadro gripal que no le permitía entrenar con normalidad.

Central Norte entrenará hoy por la mañana en el estadio “Dr. Luis Güemes” y por la tarde viajará rumbo a la ciudad de Perico donde afrontará el último entrenamiento y quedará concentrado hasta mañana para luego partir rumbo a San Pedro.

Hasta el momento el cuervo viene realizando una gran campaña, está invicto y solamente tiene dos empates, ambos frente a San Antonio, ya eliminado del certamen.

Será el segundo partido que dispute el azabache fuera de Salta, ya que el primero recién se dio en la llave anterior frente a Atlético Cuyaya, cuando lo enfrentó en el estadio Plinio Zapala de Talleres de Perico, donde goleó a los jujeños por 3 a 0.

Cabe destacar que para el partido de mañana no se permitirá público visitante en el estadio de Atlético San Pedro, donde habrá un estricto control por parte de la Policía de Jujuy para evitar que lleguen “infiltrados”.