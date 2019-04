"Juampy" Pereira: “El pibe del club sufre diferente este tema del descenso”

Absolutamente todos sufren el duro presente de Gimnasia y Tiro a la par de los hinchas. Y más aún los futbolistas, que hoy deberán demostrar si lograron o no recuperarse del mazazo que significó perder hace diez días el clásico con Juventud, el que lo empujó al triangular por el descenso que arrancará oficialmente hoy y a puertas cerradas en la cancha de Racing de Córdoba, donde entrará en acción Gimnasia y Tiro enfrentando a San Martín de Formosa, desde las 15.

Todos lo padecen, pero quienes lo viven de una manera especial son los valores de la cantera del club a los que hoy les toca asumir el compromiso y poner la cara en uno de los momentos más duros de la rica historia futbolística de la Vicente López.

Y uno de ellos, que acuna los colores celeste y blanco desde niño, quien creció en Limache y se hizo hombre en el Gigante del Norte cuando le tocó tomar esta temporada protagonismo en la primera, es Juan Pablo Pereyra, quien dialogó con El Tribuno en las horas previas al partido más determinante para el albo en años, el que abre el triangular desempate que determinará cuál será el último equipo en salvarse del descenso.

“En estas horas estamos muy metidos en el partido, esta semana trabajamos a full y venimos a Córdoba con la mentalidad de ganar, creemos y haremos lo posible para mantener la categoría. Tuvimos una oportunidad única ante Juventud, dependíamos de nosotros y no se dio, a todos nos dolió mucho, pero ya lo dejamos atrás, no queda otra. Vi en la semana a todo el grupo metido, entrenando a full. Lo veo muy fuerte. Las cosas nos salieron bien en las prácticas, eso es un síntoma. Desde que comenzó la semana estamos jugando este partido en nuestras cabezas”, se inyectó ánimo el juvenil que se hizo hombre levantando a sus compañeros abatidos tras perder con el santo.

“El pibe del club a esta situación de pelear el descenso lo vive y lo sufre diferente. Duele esta situación, el club no se lo merece. Ahora a los chicos nos toca madurar más rápido, sé que mis compañeros y yo saldremos más fortalecidos de esta y nos ayudará a crecer”, consideró con sensatez el delantero canterano, para luego apuntarle al equipo de Salvador Ragusa y a cómo se imagina la primera final de hoy.

“La cancha de Racing tiene las dimensiones del Martearena por lo que vi, no sé si ellos podrán hacer las jugadas de lateral que hacen en su cancha. Se puede ganar, en nuestra cancha tuvimos más situaciones y los superamos, pero la pelota no quiso entrar. No hay cucos, los tres equipos estamos en la misma situación y se salvará del descenso el que cometa menos errores”, opinó, para concluir diciendo que no cree que jugar el triangular a puertas cerradas influya positiva o negativamente en el equipo.

“Adentro de la cancha estamos concentrados que en lo último que pensamos es en el ruido externo. Yo me concentro y escucho solo a mis compañeros, a las indicaciones”, finalizó.