Cargnello contó que visita a curas presos y pidió "no juzgar"

Ayer por la mañana, durante la homilía del vía crucis, el arzobispo Mario Cargnello se refirió a los curas acusados de abuso sexual y detenidos, situación que calificó como "dolorosa", y dijo que lo afecta directamente. Un día después de publicar un manual de "buenas prácticas" para prevenir este tipo de delitos en instituciones católicas, el religioso contó que visita a sus pares, en un discurso en el que enfatizó en la necesidad de no juzgar y acompañar.

Luego de arrancar con las primeras luces del amanecer la tradicional caminata del Viernes Santo en el cerro San Bernardo, Cargnello llegó con un sol intenso a la cima, en dónde brindó su discurso ante miles de salteños entre los que se mezclaron turistas.

El religioso comenzó hablando del incendio de la catedral de Notre Dame en Francia. Agradeció la asistencia de los que se acercaron a la ceremonia a pesar que anteriormente se hacía por la tarde, lo que resaltó como modo de "romper con la continuidad".

"En un año difícil para la sociedad y para la Iglesia de Salta en particular, ustedes rompen la continuidad y nos dicen que se puede empezar de nuevo", destacó.

El arzobispo pidió "tratarnos bien". En ese tramo de su alocución tomó el tema que acorraló a la Iglesia a nivel mundial y local -los sacerdotes detenidos o investigados por abuso sexual- e invitó e tener una mirada benevolente para con ellos. En los últimos meses, en la provincia llegaron a ser cinco los curas en esta situación.

"Hablando de los curas que están detenidos, es parte del dolor de la Iglesia. Una cosa que aprendí de las cárceles es que ahí no nos juzgamos. Parece que hay que caer ahí para darnos cuenta. Tratémonos bien", insistió.

Luego de sus palabras, Cargnello fue consultado por los medios. El arzobispo detalló que visitó al cura José Aguilera, que está detenido bajo investigación penal y eclesiástica por acusaciones de abuso sexual. "Lo visité como visité a cualquiera", aclaró.

Sin embargo, señaló que no daría detalles de lo conversado durante el encuentro. Aprovechó la oportunidad para destacar que en estas situaciones se pone a prueba el acompañamiento por fuera de cualquier interés o imagen. "Esa experiencia de que cuando uno toca fondo, descubrís que hay mucha gente que te aprecia por lo que sos cuando estás abajo. Nosotros muchas veces nos subimos a los que parecemos, nos subimos a los que ostentamos y todo eso cae y queda lo que somos. A veces es dura esa experiencia pero aprendemos", manifestó.

Sobre el perjuicio que generan las denuncias de abuso para la Iglesia, Cargnello admitió que están "dolidos por todo" y agregó: "Al primero que afecta es a mí".

La Semana Santa comenzó con una inédita autocrítica de la Iglesia local. En la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo habló a sus ministros y les pidió: "No busquemos el poder, sino servir". Además, involucró a los fieles en esa búsqueda y les solicitó que rezaran por una renovación de la Iglesia local que se pusiera al servicio de los demás.

Al referirse al incendio de la catedral de Notre Dame en Francia, el religioso hizo un paralelismo. "Es como si a nosotros nos hubieran quemado la Catedral. Nos tocan el alma de Salta. Hoy no estaríamos aquí si hubiera pasado eso, es decir, si hubiera pasado algo a la imagen de la Virgen", graficó, para poner luego el foco también en uno de los íconos de la ciudad, como el Cristo que se encuentran en la cima del cerro San Bernardo.

"Espero que no nos sigan echando de aquí, está bien que construyan, pero ya nos sacaron de las escuelas, espero que no nos saquen la cruz", señaló, en referencia al fallo de la Corte Suprema que consideró que el catecismo no podía seguir siendo obligatorio en las escuelas públicas y el nuevo complejo del Teleférico que se construirá en el cerro Ala Delta.

“Joder con los colectivos”

Durante la homilía, Mario Cargnello pidió ”tratarnos bien“. El arzobispo aseguró que esto va más allá de los diferentes puntos de vista. “Porque al fin y al cabo el otro no es un enfrentado conmigo aunque pensemos distinto”, dijo.

“Muchas veces jodemos mucho con los colectivos y más importante que los colectivos es que somos humanos, eso está primero. Después vienen los otros grupos, cualquiera sea, de la nación, de los blancos y negros, ricos y pobres, todo eso cae”, afirmó a miles de fieles, a quienes les indicó que el buen trato propicia “hacer algo de paraíso en nuestro mundo“.