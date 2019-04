Con un video, Carrió comenzó la campaña por la reelección de Macri: "No vuelvan al faraón"

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, comenzó su campaña por la reelección del presidente Mauricio Macri a través de la difusión de un video, donde señala: "No vuelvan al faraón, no crean que el pasado fue mejor porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Entonces tengamos confianza".

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, comenzó hoy su participación en la campaña por la reelección del presidente Mauricio Macri a través de la difusión de un video en el que aseguró que el país está "pagando enormes costos por todo lo que robaron" en el anterior Gobierno y también pidió "no volver al faraón".

"No vuelvan al faraón, no crean que el pasado fue mejor porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Entonces tengamos confianza. Yo estoy segura de que en octubre vamos a estar mejor, no del todo bien, porque cuando se robó por dos generaciones falta una generación para reconstruir la Nación, pero lo estamos haciendo", sostuvo la diputada nacional.

A través del video difundido en sus redes sociales, la ideóloga de Cambiemos destacó la llegada de esa fuerza a la Casa Rosada en 2015: "Nosotros construimos entre todos un milagro, que es salir de un Gobierno autoritario que iba a ser Venezuela y donde íbamos a padecer hambre, corrupción, inseguridad por vía de elecciones y pacíficamente".

En ese sentido, la chaqueña reconoció que el país está atravesando "el momento más difícil de esta historia de salida".

Y añadió: "Cuando uno sale a la libertad, la libertad es un trabajo. Yo soy consciente de que estamos pagando enormes costos por todo lo que nos robaron, pero no hay otra salida".

"Hemos dejado la vida por esto. Ustedes saben que yo no tengo ningún interés personal, pero voy a estar con ustedes en la lucha contra la corrupción para que no nos roben más, para que tengamos una República, para que tengamos prosperidad y para que tengamos paz", subrayó Carrió.

Para finalizar, la legisladora nacional hizo un llamado a respaldar al líder del PRO: "Así que aunque no nos gusten muchas cosas, tenemos que hacer la fuerza necesaria para parir una gran Nación".

El video fue difundido en la previa de la gira que comenzará la líder de la Coalición Cívica-ARI por los distintos distritos: las primeras paradas serán Santa Fe y Córdoba.

"Yo voy a recorrer el país defendiendo a este Gobierno", había subrayado la diputada en febrero pasado.