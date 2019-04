Delfina Álvarez ganó y sacó su boleto para Lima

Con los brazos en alto y una sonrisa imborrable, Delfina Álvarez se subió a lo más alto del podio en el Campeonato Argentino de triatlón por tercer año consecutivo, pero esta vez obtuvo algo más que el primer puesto: la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima.

“Esto es increíble”, dijo a El Tribuno tras su victoria en Formosa y se convirtió en la primera mujer salteña en obtener sus boletos para la próxima competencia panamericana.

Álvarez pudo dejar atrás una mala actuación en el Sudamericano de triatlón en Montevideo y volver a festejar como en el Triatlón Internacional de La Paz y los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario.

“La verdad que esta es una alegría muy grande después de Montevideo. Ese fin de semana no me fue bien porque me agarró un virus”, recordó, y añadió: “Por suerte defendí por tercera vez el campeonato Argentino y también se jugaba la plaza para los Juegos Panamericanos de Lima. Por la plaza y la victoria estoy feliz, pero ahora tengo que preparar todo nuevo, para llegar lo mejor posible”.

Álvarez sostiene: “Será una de las competencias más importantes de mi vida. Por eso estoy analizando la preparación y buscando el apoyo de los sponsors. En la semana vamos a mantener una charla con el Secretario de Deportes Sergio Plaza, quien gentilmente me comentó que va a solicitar una bicicleta para que yo pueda llevarla a Lima”.

Antes de arribar a la capital peruana, la triatleta salteña llegará a México con el seleccionado argentino e intentará quedarse en tierras aztecas durante todo el próximo mes, para competir en tres campeonatos de gran nivel.

“Con la Selección argentina vamos a ir a Monterrey, donde se disputará un Panamericano. Somos seis integrantes del equipo, pero después quiero quedarme en una Copa Continental y Copa Mundo”, dijo.

De las competencias que realizó en el año, Delfina apuntó el Campeonato Argentino de Formosa como uno de los más importantes, ya que de no conseguir el primer puesto, sus chances de llegar a Lima iban a ser prácticamente nulas.

“Si no ganaba este campeonato se ponía en duda mi plaza para ir a los Juegos Panamericanos, porque no iba a depender de mí, sino del técnico del seleccionado y es muy difícil”, aseguró.

El año pasado, Álvarez fue una de las clasificadas a los Juegos Odesur en Cochabamba, pero no tuvo una gran actuación y su llegada a Lima suena a revancha para ella.

“En los Odesur esperaba más de mí, por eso ahora voy para sacarme esa espina”, contó a este diario.

A la espera de una respuesta favorable por parte del Gobierno provincial, la deportista salteña pasará sus próximas semanas entre México y Córdoba, pero también vendrá a la provincia. “Si bien no necesito hacer altura, el circuito de Lima tiene un desnivel interesante”, explicó.

Finalmente, Álvarez se refirió al hecho de ser la primera mujer salteña en poner su firma en los próximos Panamericanos.

“Me pone muy feliz como salteña ser la primera clasificada. Que sea un mensaje para los jóvenes, que elijan el camino del deporte que abre puertas, te permite conocer personas, te educa y te da valores”, cerró.



Bonari, Ortiz y Coria, arriba

Los salteños fueron ganadores de la temporada 2018/19 en Formosa.

Con la gran final en Formosa, el Campeonato Argentino de triatlón de la temporada 2018/19 llegó a su fin el fin de semana y Delfina Álvarez no fue la única representante salteña que festejó.

En tierras formoseñas también se consagraron ganadores tres triatletas de esta provincia, por lo realizado durante toda la temporada.

En elite, Gabriel Bonari, si bien no pudo con Martín Beridián en la última competencia, se quedó con el primer puesto acumulado.

Lo mismo sucedió con Roberto Coria, en la categoría de 25 a 29 que fue segundo en Formosa, pero terminó en la cima de las posiciones tras lo realizado en la temporada.

Agustín Ortiz, en la categoría 30 a 34 años, también quedó segundo en la competencia llevada a cabo en el Noreste argentino y primero en la global.

“Pude ver algo de las competencias que hicieron los chicos y consiguieron representar muy bien a nuestra provincia”, contó Álvarez a El Tribuno.

Bonari lamentablemente llegó cuarto en la gran final, detrás de Bedirián, Ibrahim Alucin y Santiago Beltrán.

Junto a Álvarez, Beridián consiguió su respectivo boleto a los Juegos Panamericanos de Lima y correrá en las mismas fechas que la salteña: el sábado 27 y el lunes 29 de julio.

De esta manera, los triatletas salteños terminaron sus respectivas temporadas y solo les queda la posibilidad de realizar alguna competencia en el exterior.