VIDEO Burrito Ortega: “Cuando empecé a jugar me mareé, pero tuvo compañeros que me guiaron”

“Los que se hicieron bien de abajo”, era la consigna propuesta por el programa Podemos Hablar para sus invitados y bajo ese disparador Ariel “Burrito” Ortega contó una divertida anécdota de sus inicios en el fútbol, muchos años antes de consagrarse como ídolo del Club Atlético River Plate.

“¿Es verdad que en tu primer partido en Jujuy hiciste un gol y te putearon todos?”, le preguntó el conductor del programa Andy Kusnetzoff al ex jugador de la Selección Argentina.

“En una final que se jugaba el clásico del pueblo, yo era el más chico, tenía 15 años, el partido estaba arreglado para un empate pero yo no sabía. Si empataban clasificaban los dos. No me avisaron, yo estaba de suplente y el director técnico me pone faltando 5 minutos como diciendo ya está. Entré y metí el gol, esperaba que todos me vengan a abrazar y nadie me saludaba. Después sí me abrazaron en el vestuario porque iban a quedar todos pegados”, contó entre risas Ortega.

En otra de sus divertidas historias, el jujeño se refirió al primer sueldo que cobró como futbolista profesional de River: “En el 91’, River salió campeón y cobrábamos al final del campeonato. Yo jugué cuatro partidos y era premio doble. En ese momento jugaban Hernán Díaz, Leo Astrada, Zapata, Comizzo, Higuaín padre. Yo tenía que viajar a Ledesma en colectivo durante 24 horas y no tenía un peso. Aquel premio era bastante plata; me acuerdo que llevaba el dinero en un bolsito y me tenía que ir a Retiro. Pensé que si me quedaba dormido me podía pasar cualquier cosa, así que agarré y me puse el sueldo ahí”, recordó señalando su entrepierna. “Viajé las 24 horas con la plata ahí, no fui al baño ni nada”, contó el ex futbolista.

Uno de los hitos de su carrera fue haber sido elegido por Alfio Basile para participar del Mundial 1994. Eso generó un cambio rotundo en su incipiente carrera que decantó en algunos problemas: “Cuando empezás un poco te mareas. Cuando volví del Mundial, que tenía 19 años, me mareé un poquito, pero tuve compañeros que me retaron y guiaron y me encaminé enseguida. Venía de Jujuy, no tenía un peso a los 19 años y estaba en un Mundial; vine acá y me conocía todo el mundo. Iba a comer, me daban todo gratis. Medio que me mareé. Por suerte me pude encaminar e hice una carrera muy linda. Si no estás bien de la cabeza, es difícil manejar el éxito. Muchos terminaron mal”, reconoció el ex River, Valencia, Sampdoria, Parma y Newell’s, entre otros.