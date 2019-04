Apoyo de pasajeros y choferes a los cinturones en colectivos

El proyecto de concejales para cambiar el color del tapizado y colocar cinturones de seguridad en los primeros cuatro asientos de los colectivos, destinados a personas con movilidad reducida, genera el apoyo de pasajeros y choferes. La mayoría coincide en que es necesario, en unidades que la mayoría de las veces van excedidas en la capacidad de pasajeros y no tienen butacas para todos.

Teresita Guaymás, una joven usuaria del corredor 2E a Rosario de Lerma, expresó: "Es una muy buena la propuesta porque la ruta a Rosario tiene muchos pozos, no está arreglada y creo que la seguridad va primero. Además, está muy mal que la gente no ceda los asientos a las personas mayores. Entonces me parece perfecto que los pinten de otro color así quizá hay mas conciencia".

Walter Rafael, un vecino del barrio 20 de Febrero, que acostumbra a viajar en el colectivo 2F, también se mostró a favor. "Está muy bien lo que plantean, sobre todo por las personas con discapacidad. Yo tomo el colectivo temprano y veo que los chicos que van al colegio se sientan adelante y no ceden el asiento", planteó.

En tanto, un chofer del corredor 8B aseguró que "se reniega mucho" por el tema de los asientos. "Quizá esta pueda ser una solución. Muchos miran para otro lado cuando les pedís que cedan. No podemos parar el coche y levantarlos porque eso puede tener malas consecuencias para nosotros", se quejó.

Otro trabajador del volante, del corredor 1A, dijo: "Estoy de acuerdo con lo que piden los concejales pero quizá no pueda implementarse por los costos que tendría".

"Todo lo que se relacione con la seguridad está bien. Lo que no queremos es tener que obligar a los pasajeros a ponerse el cinturón. No vamos a permitir que nos sumen más responsabilidades", recalcó un chofer del corredor 7D.

La concejal Romina Arroyo es impulsora del proyecto de resolución aprobado la semana pasada para pedir a la AMT que realice los cambios. "Consideramos que se tiene que brindar un mejor servicio y estos temas son una clave importante, sobre todo para los niños, las personas con bebés, las de la tercera edad y las embarazadas. Es generar mayor accesibilidad", consideró la edil.

Con el cambio de color del tapizado se busca marcar un contraste óptico y predisponer a los usuarios a dejar libres esos asientos. Pese a que las personas con movilidad reducida tienen prioridad en estos espacios, muchas veces los encuentran ocupados porque las unidades van llenas y no tienen lugar para que todos viajen cómodos.