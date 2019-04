Duras críticas a Carmen Barbieri por teñir a su perrito de azul

Carmen Barbieri recibió una lluvia de críticas en Instagram tras mostrar el nuevo look de su perro Rey, un frisé color blanco.

La mamá de Fede Bal publicó una imagen donde se ve a la mascota con sus patas y orejas teñidas de azul, lo que causó el enojo de muchos de sus seguidores. "Gracias por dejar a Rey más argentino que nunca! ¡Viva la patria!”, escribió agradeciéndole a su peluquero canino.

Lejos de causar ternura con su posteo, Carmen fue repudiada y acusada de maltrato animal. "La verdad no me agrada en lo absoluto, qué pena me da ese pobre perro", "No es un juguete", "Espero no le haga mal", "¿Por qué le hacen tanto daño a un animal? ¡¡Es dañino para el animal que lo tiñan!! Deberían denunciarla", "No se lo ve feliz al perrito", "¿Con qué necesidad pintar así un animalito? Mal ahí ", fueron algunos de los comentarios de los usuarios, indignados con Barbieri.

Fuente: Diario Show