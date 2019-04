Video: Dorados ganó y quedó a un paso de la final en el ascenso de México

Los Dorados de Sinaloa de Diego Maradona vencieron por 3-1 a los Mineros en el partido de ida de la semifinal del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX (segunda división) del fútbol mexicano que se llevó a cabo en el Estadio Banorte.

El equipo del Diez se puso en ventaja a los 17 minutos cuando robaron la pelota en el primer cuarto de cancha de los Mineros. Allí, Amaury Escoto entró al área por el sector izquierdo y definió al 1-0 con un toque frente al portero dentro del área chica.

Tras ello, Maradona festejó la conquista fundido en un abrazo con sus auxiliares de campo en el banco de suplentes local.

A los 65, el argentino Fabián Bordagaray se coló al área por el centro y firmó el 2-0 con un disparo raso cuando tres defensores buscaban sacarle la pelota. En esta conquista, Diego celebró sonriente corriendo a un costado de la cancha hasta encontrarse con el autor del gol.

Los Mineros de Zacatecas descontaron a los 78 con un penal convertido por Guillermo Martínez.

Y a los 82, Diego Armando Barbosa -llamado así en honor a Maradona- sentenció el 3-1 definitivo con un remate de cabeza que se metió en el ángulo del arquero visitante. Aquí, el 'Pelusa' volvió a abrazarse con la gente del banquillo y luego con los brazos al aire pidió a la afición más apoyo para los Dorados.

Luego del encuentro, en conferencia de prensa Maradona dijo: "Jugamos un partido soberbio. Nos salió un partido redondo, los atacamos con mucha furia y ellos no produjeron prácticamente nada porque nosotros no nos dejamos, no porque ellos no sepan jugar al fútbol".

Y señaló: "Si creemos que ya estamos clasificados, estamos totalmente equivocados. El festejo por el triunfo fue lindo, pero fue moderado. Tenemos respeto por el rival, pero que no quede duda que el sábado vamos a jugar como lo hicimos hoy".

En el partido de vuelta de esta eliminatoria que se jugará el sábado a la noche de Argentina en el estadio Carlos Vega Villalba, Mineros necesita vencer por dos goles o más y que el equipo de Sinaloa no anote para empatar el global y clasificar a la final por estar mejor posicionado en la tabla de la liga.

Con esta victoria, los Dorados llegaron a 12 juegos sin perder con siete victorias y cinco empates.

Fuente: Infobae