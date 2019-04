La Justicia suspendió la asamblea de la Liga Salteña

Cuando todo parecía indicar que Sergio Chibán iba a continuar al mando de la Liga Salteña de Fútbol, ingresó un recurso de amparo que ordenó la suspensión de la asamblea que estaba prevista para esta noche.

La orden judicial fue impulsada por Rubén González, quien busca la oportunidad de ser candidato a presidente, y establece que el acto estatutario queda sin efecto debido a algunas irregularidades, como no haber conformado la junta electoral y porque los avales de Chibán fueron firmados fuera de término.

“La asamblea no se realiza el día de hoy por que no teniamos junta electoral, y los avales presentados por Chi­ban tenian fecha anterior al llamado a la Asamblea”, explicó el actual presidente Daniel Cáceres en el programa Rock and Gol.

Tras la suspensión, la liga deberá reordenarse para volver a convocar a la asamblea, lo que recién podría producirse en 20 o 25 días, según explicó Cáceres.

En tanto, González buscará sumar aliados para poder ser candidato a presidente y competir con Chibán. El extitular de Juventud Antoniana manifestó que ya habló con varios dirigentes y que buscará más consenso en este tiempo que ha ganado con la suspensión de la asamblea.