Los mejores jugadores pasaron por el torneo en la Ciudad Termal

Rosario de la Frontera fue anfitrión de un atrayente campeonato de billa interprovincial, que contó con notables jugadores de la disciplina, que le dieron un marco diferente a la ciudad termal durante el fin de semana anterior. El certamen se desarrolló en el local “Los Amigos del Gallego”, propiedad de Edgardo Sánchez, un hombre que le brinda constante apoyo, amor y dedicación al juego del billar, quienes conocen al “Gallego” no dudan en sentenciar que su corazón es amplio y solidario.

Se destacó la presencia de los “maestros” Luis “Japonés” Lobo y Miguel “Manco” Brites, quienes durante algunas décadas fueron amplios dominadores de la disciplina, inclusive su juego tuvo amplio protagonismo en Estados Unidos, durante los campeonatos de Bola 9 y 10. También se vislumbró la figura de Víctor “Campeón” Guzmán, que surgió en la tierra caliente de Orán.

La primera jornada constó de un torneo de parejas, donde los tucumanos fueron categóricos en el desarrollo del mismo. La definición fue absoluta del “Jardín de la República”. Matías Díaz y Fernando Gómez fueron los campeones luego de derrotar a Darío Díaz y Miguel Gallo.

Un párrafo aparte mereció el jugador Beto Arriola, de la localidad jujeña de Yuto, quien alcanzó el lugar más alto del podio en la categoría primera, tras vencer en la final a Edgardo “Gallego” Sánchez, de Rosario de la Frontera.

En la segunda categoría no fue sorpresa que el premio mayor recayera en Fernando “Manzana” Rosinek, de Club El Círculo de la capital salteña, quien venció en la final a Pablo Aponte, de Rosario de la Frontera.

“Manzana” cuenta con amplio reconocimiento en el circuito de la billa a nivel Noa y en diferentes ocasiones gritó campeón. Ahora, no fue la excepción y deleitó con su juego a todos los concurrentes.

Otro de los favoritos: “Huevo” González (Salta) cayó en la primera vuelta del certamen en manos del tucumano Brites, una lástima para quienes esperaban disfrutar del talento del mencionado jugador salteño.

Lucas Vallejos, de Rosario de la Frontera, resultó campeón de la tercera categoría, en la definición derrotó a

Santiago Cuello, de la ciudad capital de Salta.

Entre los concurrentes se encontraban “Magu” Arancibia y su hijo Leo, quienes se reponen de sendas lesiones y no pudieron decir presente en Rosario de la Frontera...prometieron que en la próxima se mezclarán en los principales protagonistas.

Así pasó el torneo de billa, con algunas felices y otras con sed de revancha, que en algunos meses podrán tomar curso cuando llegue el próximo campeonato con lugar a designar.