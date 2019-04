Bielsa divide opiniones, pero recibe más apoyos

Hoy el fútbol se para del lado bielsista de la cancha o de los que están en contra. Sin embargo, Marcelo Bielsa recibió más adhesiones que rechazos a raíz de la acción más comentada del fin de semana cuando ordenó a su equipo, Leeds United, que le concediera el empate al Aston Villa por “fair play”.

Desde el exgoleador del seleccionado argentino Gabriel Batistuta hasta el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili se pronunciaron a favor del gesto de Bielsa que acaparó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública mundial.

“No fue una decisión histórica de Marcelo Bielsa, simplemente hizo lo que éticamente corresponde”, señaló Batistuta en su cuenta oficial de la red social Twitter.

“Tengo algunas menciones que critican lo hecho por Bielsa. ¿Me explican por qué?”, consultó Manu Ginóbili, campeón de la NBA con los Spurs, vía Twitter.

Las posiciones de dos ídolos del deporte argentino coincidieron con las declaraciones de los entrenadores de River y Boca, Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro, luego del debut de ambos en la Copa de la Superliga frente a Aldosivi y Godoy Cruz.

“Yo hubiese hecho lo mismo que Bielsa. Me parece que hizo lo lógico y correcto”, señaló Gallardo. Para Alfaro, Bielsa “siempre ha dignificado” la profesión y marcó hitos. “En cuanto a la moral y a la ética que tiene todo el mundo se saca el sombrero. Lo felicito y si me pasaría a mi haría lo mismo”, apuntó el DT de Boca.

El ex DT de Arsenal de Inglaterra, el francés Arsene Wenger, expresó su deseo de saludar a Bielsa, de darle las gracias porque su gesto fue “notable y extraordinario”.

Por su parte, el exentrenador Roberto Saporiti, en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente: “Mi opinión del gesto de Bielsa en dejar marcar un gol al rival, fue realizado en el contexto del fútbol inglés. Juzgarlo en el subdesarrollo de nuestro fútbol no tiene sentido. Con todo respeto abrazo grande”.

Del otro lado, una de las voces que se pronunció en contra de Bielsa provino de la ex figura del fútbol paraguayo, el arquero José Luis Félix Chilavert. El ex Vélez Sarsfield recordó una situación que se remontó al 7 de octubre cuando Argentina empató con Paraguay por 2 a 2 con un gol de Mauricio Pochettino.

“El Loco Bielsa da clase de Fair Play en Inglaterra y ¿por qué permitió el gol de Pochetino con la mano contra Paraguay en Asunción con la selección Argentina? La canción de Mercedes Sosa le cae bien; todo cambia para figurar en el ambiente tan contaminado. Basta de mentiras en el fútbol”, escribió Chilavert.

Por su parte, Oscar Ruggeri, excampeón del Mundo con Argentina en 1986, también se paró en la vereda opuesta del entrenador rosarino.

“No verseen más, por favor. El capitán del equipo los corrió, se la quiso sacar y estaba re caliente. A nosotros no enseñaron que cuando jugamos al fútbol queremos ganar. No me vengan con esto. Yo en la vida soy honesto como me enseñó mi mamá, ahora en el fútbol soy el peor hijo de puta que hay”, dijo el excapitán.