El precandidato a presidente Urtubey lanzó cartelería en Buenos Aires y habló con varios DT

Otro que está más que activo es el gobernador salteño y precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey que estuvo el sábado en La Rioja junto con los gobernadores Lucía Corpacci, Sergio Casas y Juan Schiaretti. Pero además desde su equipo mandaron a plotear algunos colectivos que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense y puso gigantografías con su foto junto a la Panamericana.

El salteño incursionó en el fútbol junto con varios DT, entre otros el ex futbolista Julio César Falcioni; el ex veterano de Malvinas y ex jugador Omar de Felipe; el ex Boca Sebastián Battaglia y el ex tenista Hernán Gumy, coordinador de juveniles de la Federación de Tenis.

“Lo que queremos es cada vez haya más chicos corriendo tras una pelota, haciendo deportes; es el único reaseguro como sociedad”, propusieron y Urtubey les hizo una promesa de campaña: “Buscaremos garantizar inclusión y crecimiento personal a través del deporte porque el deporte es una de las principales herramientas para que puedan crecer sanos y fuertes y el día de mañana puedan ser los principales protagonistas de la Argentina”.

Fuente Infobae