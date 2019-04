A favor y en contra de la tercerización del crematorio

El concejal Alberto Castillo considera posible que el servicio del crematorio municipal se maneje por medio de una empresa: "Tenemos la posibilidad de que este servicio se tercerice a alguna empresa. Lo importante es que esta dé una prestación sin costo a las personas que no pueden pagar. De esta forma, vamos a lograr que el servicio de la disposición final de cuerpos se haga en forma efectiva. No podemos tener este hacinamiento en cementerios. Es inviable. Los enterramientos en fosas comunes no pueden seguir de esa forma".

La concejal Cristina Foffani (Partido Obrero) expresó su apoyo al proyecto, mientras este sea un servicio público a cargo del Estado y con acceso a toda la población, sobre todo garantizando que trabajadores y trabajadoras de escasos recursos accedan sin costo alguno. Por eso, se opuso a que el crematorio municipal se maneje con terceros. "Nosotros rechazamos que este pueda transformarse en un servicio privado", indicó.

Instalar el crematorio público costaría casi 95 mil dólares, según estimó en 2017 el director de los cementerios municipales, Jorge Bouhid.

Foffani cuestionó la idea de que el municipio afronte este costo y que luego una empresa genere lucro a partir de él. "El Estado hace la inversión y luego el intendente (Gustavo Sáenz) la transforma en un negocio para privados, ofreciéndosela a algún sector que forma parte de la actividad y que no pone un solo peso en infraestructura ni en gastos. Eso pasó con Lusal y con Agrotécnica", planteó la dirigente y se refirió en el mismo sentido al exintendente Miguel Isa.

La edil consideró que el crematorio "tiene que ser un servicio público manejado por la Municipalidad bajo control de los vecinos, de manera tal que todos tengan garantía de acceso gratuito, sobre todo atendiendo a que alrededor de un 48% de la población de Salta está precarizada".

Foffani opinó que el crematorio municipal significa un paso adelante para la ciudad: "Tenemos un problema de pocos terrenos y la Municipalidad termina haciendo traslados a la fosa común, con la insalubridad que eso implica, por falta de espacio".