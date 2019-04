Gremios opositores cargaron contra el Gobierno y pasaron factura a la cúpula de la CGT

En un multitudinario acto realizado en la Plaza de Mayo, dirigentes de las CTA y de los gremios "duros" de la CGT cargaron contras las políticas del Gobierno, abogaron por la unidad de los trabajadores y pasaron facturas a la cúpula de la central obrera por darle la espalda al paro general de este martes.

Según cálculos de los propios organizadores, más de 200.000 personas colmaron las calles y avenidas cercanas a la histórica plaza porteña en medio de una jornada de protesta gremial convocada por el Frente Sindical que encabeza el líder de los camioneros, Hugo Moyano, entre otros.

Moyano, de todos modos, se mantuvo al margen del acto que se realizó pasadas las 13:15 y al que sí asistió su hijo Pablo, que se encargó de brindar un discurso de cierre: "El paro fue contundente", aseguró.

"Hay miles y miles de trabajadores que han decidido parar y marchar en esta jornada histórica", enfatizó Pablo Moyano, que embistió contra el Gobierno al sostener que "estos funcionarios no entienden nada, no tienen sensibilidad".

Moyano dejó abierta la posibilidad de lanzar nuevas medidas de fuerza y anticipó que este miércoles 1º de mayo, Día de los Trabajadores, el gremio de camioneros junto al Frente Sindical se movilizarán y realizarán unas 300 ollas populares.

"El paro fue contundente en todo el país, más allá de que algunos funcionarios dicen que no se notó. El paro ha sido total en algunas provincias", dijo Moyano, en respuesta a comentarios de los ministros Dante Sica (Producción y Trabajo) y Guillermo Dietrich (Transporte).

Fuera del acto, Moyano sostuvo que en las paritarias de los camioneros, que comenzarán "dentro de 15 días", el gremio pedirá un aumento salarial "no menor al 45, 50 por ciento".

"La dignidad tiene que vencer al miedo", sostuvo, y tildó de "triste" a la postura de la cúpula de Confederación General del Trabajo (CGT) que desistió de sumarse al paro general convocado por los gremios "duros" y las CTA.

"Creo que los compañeros tendrían que estar acá, acompañando a los trabajadores o convocar ellos a una jornada de lucha para defender los problemas que tienen millones de argentinos", dijo Pablo Moyano al finalizar el acto.

La CTA

En similares términos se expresaron los demás dirigentes del Frente Sindical y de las CTA que impulsaron la protesta gremial de este martes en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.

"Entre este Gobierno y el Fondo Monetario Internacional se están afanando un país entero", subrayó el secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, que le pidió a los "compañeros" que encabezan la CGT que "recapaciten" y "acompañen" el plan de lucha que motoriza el Frente Sindical.

Palazzo dijo que "los trabajadores pedían a gritos un paro nacional y hoy tienen un paro nacional con CGT o sin CGT a la cabeza", al tiempo que admitió que la de este martes se trató de una protesta "política". .

También señaló que el Frente Sindical seguirá adelante con su plan de lucha en los próximos meses hasta las elecciones de octubre próximo: "Si quieren más paros van a tener más paros y si quieren más gente en las calles, la multiplicaremos por miles", manifestó en la apertura del acto.

A tu turno, Pablo Micheli también embistió contra la cúpula de la CGT: "No sé si son boludos o son traidores", planteó, y dijo que sin la unidad del movimiento obrero no será posible "derrotar a la derecha y al neoliberalismo".

"Queremos que vuelva el peronismo, queremos que vuelva un gobierno nacional y popular", dijo Micheli, y fustigó al jefe de Estado, Mauricio Macri, al considerar que "no es un boludo, es un presidente peligroso".

Otro líder de la CTA como Hugo Yasky se expresó en términos similares y sostuvo que "hoy empieza una nueva historia para la clase trabajadora. Hoy empieza una historia que va a ser mucho mejor que la que dejamos atrás". "La unidad va a abrir un nuevo país para todos nosotros.

Tenemos que ir hacia octubre y llegar a octubre peleando en la calle con dignidad", subrayó Yasky.

Numerosas organizaciones gremiales tomaron parte en la marcha de este martes, entre ellos, los mecánicos de SMATA, junto con dirigentes del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Argentina (STVyARA), de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI).

A ellos se sumaron autoridades de gremios de docentes y de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), de la Juventud Sindical Nacional (JSN), del Sindicato de Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario (SUCPAP) y del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia.

Más de 30 detenidos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo hoy a 39 manifestantes en diferentes situaciones de "hechos de violencia" durante la jornada de paro y movilización que convocó el Frente Sindical junto a las dos CTA y que no contó con el aval de la CGT, según informaron fuentes oficiales de Seguridad.