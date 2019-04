Masiva movilización del 4-A contra las políticas del Gobierno: presiones a la CGT

Basta de ajuste, plan de lucha y paro general. En ese orden y bajo esa consigna, miles de manifestantes de todo el país se movilizarán este 4 de abril en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Cambiemos.

Convocados por los gremios industriales de la CGT, decenas de organizaciones sindicales, políticas y sociales se concentrarán en varias ciudades de la Argentina en defensa del trabajo y la producción nacional. “De la periferia al centro”, repiten los organizadores. Así se fue orquestado tamaña movilización, que no será otra cosa que la antesala al quinto paro general de 24 horas contra la administración de Mauricio Macri. Aunque la fecha de esa medida todavía está en discusión, se estima que se realizará la última semana del mes, previo al 1 de Mayo.

“Es una movilización sin paro en horario del mediodía y creemos que será multitudinaria en Capital Federal, pero también en varias provincias, donde se armaron puntos de encuentro y movilizaciones”, sostuvo Ximena Rattoni, dirigente de la CTA Autónoma y del sindicato del personal jerárquico del gas. “A nivel global va a ser una jornada de protesta nacional, que será muy masiva y terminará en los próximos días con el anuncio del paro general”, enfatizó la joven gremialista y militante de La Alameda.

Según publicó ámbito.com, la marcha tendrá múltiples focos de partida, una parada intermedia en el Congreso, un fugaz paso por la 9 de Julio y Avenida de Mayo y desembocará frente a la Casa Rosada. Por el “síndrome del atril” -temor a que se repitan los incidentes callejeros del 7-M por no poner una fecha concreta de paro-, no habrá escenario, ni oradores. En el trascurso de la protesta, los sindicalistas y pequeños empresarios dejarán a los presidentes de los bloques parlamentarios de la oposición un proyecto de ley para aliviar la situación de las pymes.

“Subsistencia” para las pymes

La iniciativa legislativa se bautiza de “subsistencia” para las pymes y declara la “emergencia productiva, aduanera, económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas” por un año. Prorroga el pago de obligaciones impositivas y cargas patronales desde el 1 de noviembre de 2017, suspende los juicios de ejecución fiscal, retrotrae tarifas de servicios públicos (agua, luz y gas) y obliga al Estado a tomar medidas financieras para recomponer la capacidad productiva.

Además, le ley propone aplicar al sector pyme retenciones que generen valor agregado y desarrollo y solicita al Ejecutivo que se incorpore por un año “todas las posiciones arancelarias de bienes que registren producción nacional al listado de productos con Licencia No Automáticas de Importación (LNAI)”.

La CGT difundirá un documento y no continuará hasta la Plaza de Mayo. “Se repudiará el ajuste, los tarifazos y los despidos, y se pedirá al Gobierno un cambio del rumbo”, adelantaron los redactores del durísimo texto.

Los gremios industriales de la central obrera y los empresarios de CGERA y Apyme partirán de Plaza Miserere. Héctor Daer y Carlos Acuña encabezarán la columna cegestisa, junto a otros integrantes del Consejo Directivo. Saldrán de Misiones y Rivadavia empuñando una “enorme” bandera celeste y blanca. Gordos e Independientes siguen en duda.

La CATT de Juan Carlos Schmid, los estatales de Hugo “Cachorro” Godoy y la CTEP de Juan Grabois se juntan en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. A 150 metros, en Yrigoyen y Virrey Ceballos, se concentran las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, que cada día están más cerca de la reunificación. Solo los que integran la Multisectorial 21F seguirán luego a la Plaza de Mayo.

“Los salarios están atrasados”

La CTA Autónoma de Ricardo Peidró también adhiere. “Los salarios están retrasados respecto a la inflación, en el año 2018 hubo una inflación del 50% cuando todas las paritarias cerraron en un 25 o 28%, es decir que los trabajadores han perdido un 22% de salario solamente en 2018, y aquellos trabajadores que no tienen la posibilidad de pertenecer a un convenio colectivo de trabajo la pérdida es aún mayor”, advirtió Pablo Spataro, líder de la CTA-A de Capital.

Norberto Di Próspero, titular de APL, ratificó la participación de los legislativos. “Para que los trabajadores no seamos variable de ajuste, hacemos votos para que la solución de la crisis económica, financiera y productiva que atraviesa el país no afecte el bienestar de la familia argentina”, expresó.

Los Camioneros de Moyano, la Corriente Federal de Sergio Palazzo y el resto del Fresimona (mecánicos, aeronáuticos, peajes, canillitas, curtidores, gráficos, docentes) se concentran en Entre Ríos y Belgrano y terminarán frente a la Rosada. “La movilización fue convocada por los sectores industriales, que son los más golpeados por este modelo económico. El Frente Sindical para el Modelo Nacional va a hacer un acto en el Congreso, donde vamos a entregar a los diputados una ley armada por las pymes, y de ahí vamos a ir a la Plaza de Mayo”, detalló Pablo Mayo a ámbito.com. “Es en defensa del trabajo argentino, las paritarias, contra las suspensiones y para que cesen los tarifazos, la inflación y el cierre de empresas”, agregó.

El secretario general adjunto de Sichoca y el vice de la ITF confirmó a este medio que solicitarán públicamente a la Confederación General del Trabajo el llamado a la quinta huelga general contra Macri. “Vamos a exigirle a la CGT la convocatoria a un plan de lucha que contemple un paro general de 24 horas, que no tiene que pasar del mes de abril”, subrayó Moyano.

Presiones a la CGT

Carlos Minucci, de Apsee y la CFT, reclamó que luego de la manifestación la CGT convoque al Comité Central Confederal para que ‘entre todos analicemos y abordemos la situación problemática que atraviesa el país, y con eso podamos convocar a un paro general, que se enmarque en un plan de lucha concreto‘.

‘Nuestro compromiso con la CGT es tratar de tener una movilización ordenada y sin ningún tipo de conflicto”, agregó Minucci.

Según anticiparon fuentes gremiales a este cronista, el jueves siguiente a la marcha, el 11 de abril, habrá una convocatoria a las regionales de la CGT para definir la fecha del paro. También habrá otra reunión clave de los sindicatos industriales convocantes para evaluar el 4-A y para propiciar la medida de fuerza, en las vísperas del Día del Trabajador.

Agrupaciones de izquierda, como el Polo Obrero y el FIT, junto con gremios más combativos como el Sutna, Ademys, AGD o la facción de Unión Ferroviaria del “Pollo” Sobrero, refunfuñaron por la convocatoria a una marcha sin paro y lanzaron su propia protesta. “El Plenario del Sindicalismo Combativo, junto con organizaciones del movimiento piquetero independiente, se movilizarán desde las 14 horas de Obelisco a Plaza de Mayo, para reclamar por un paro activo de 36 horas, un plan de lucha contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores y defender la necesidad de una salida obrera a la crisis”, informaron. Las autoridades de Seguridad de la Nación y la Ciudad prestarán especial atención en el cruce de otras columnas con estos manifestantes, ya que puede haber roces como ocurrió en otras protestas masivas.

Además de la Ciudad de Buenos Aires, un relevamiento de ámbito.com prevé que haya manifestaciones por el 4-A en Mar del Plata (Avenida Luro e Hirigoyen), Balcarce (Calle 17, esquina 18), Bahía Blanca, La Plata (Plaza Moreno), Tucumán (Plaza Independencia),Catamarca (Plaza 25 de Mayo), Salta (Bs. As y San Martín), Jujuy (Lamadrid y 19 de Abril), Río Cuarto (Plaza central), Rosario (Plaza San Martín), Santa Rosa (9 de Julio y Avellaneda), Beriso-Ensenada (Plaza Moreno), Entre Ríos (Plaza 1° de Mayo), Santiago del Estero (Plazoleta Ramón Carrillo), Corrientes (Plaza Vera), Tierra del Fuego (AV. Belgrano y Av. San Martín) y Mendoza (San Martín y Garibaldi).

“Desde las provincias de nuestra patria hacia el epicentro del poder político y económico, o como llama el Papa Francisco de la periferia al centro, también la Multisectorial 21F impulsa la definición de un paro general, en la máxima unidad posible, y un plan de lucha”, remarcaron desde el 21F que coordinan Gustavo Vera y el camionero Juan “Perita” García Longhi.

Fuente: Ambito Financiero