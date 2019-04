VIDEO: Denuncian a un empresario argentino que tortura a sus empleados en Chile

Conmoción en Chile. Un empresario argentina identificado como Hugo Larrosa fue denunciado a través de un reportaje televisivo por abusar y someter a sus trabajadores a constantes torturas y vejaciones por supuestamente “hacer mal su trabajo”.

Las imágenes que vio todo Chile de un “patrón” dando de golpes a uno de sus empleados fueron grabadas por los mismos trabajadores por orden de Hugo Larrosa, quien quería que quedara registro del abuso al que los sometía.

El reportaje del programa 24 horas, de TVN, se centró en la violencia que sufrió José, el trabajador más agredido por el poderoso empresario dueño de una enorme fábrica llamada “Alimentos Don Hugo” SA, que opera en Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Hugo Larrosa, el patrón de “La fábrica del terror”, como fue llamada en los medios trasandino, sometía a José a duros golpes de pies y puños, le pegaba tamibén con la hebilla del cinturón, abuso sexual y otros vejámenes frente a sus compañeros que grababan “obligados”, según la defensa de los mismos.

“A todos nos pasaron cosas con el dueño. Cosas simples, subía uno la escalera y te agarraba el trasero. A otras personas le agarraba los genitales [...] Mientras lo agarrara al José y no lo agarrara a uno, daba lo mismo. Cuidábamos la pega (el trabajo) y era otro la víctima, no era uno”, dijo una de las víctimas y testigo a 24 horas, de TVN, en Chile.

Según las víctimas de los abusos de Larrosa, el empresario “compensaba súper bien” luego de las vejaciones. “Los premios que te daban eran súper grandes, te hacían olvidar todo, digamos”, dijeron a TVN.

El caso de “La fábrica del terror” ya había sido denunciado con anterioridad ante la Fiscalía de Chile, pero, según denunciaron las víctimas, esta no tuvo gran avance y tuvieron que hacerlo público.

“Lo más difícil de eso era que después tenía que ir a limpiarme; bañarme, secarme las lágrimas, dar vuelta la página y pararme frente a mis compañeros como si nada hubiera pasado”, agregó José.

“Mi cumpleaños cayó un día sábado y me llaman para que fuera al segundo piso. Pensé, ah es una sorpresa, pero cuando entré, él estaba detrás de la puerta, la cerró y se me tiró encima”, dijo José, la víctima sobre quien circula el reportaje de TVN.

Además, agregó que “entre todos mis compañeros me sacaron la ropa y me hicieron correr, mientras él me pegaba con la hebilla de un cinturón. Fue tanto el dolor en mi espalda que ahí fue cuando me oriné”.

En la página de la fábrica del terror, que luego fue eliminada por las imágenes de maltrato que recorrió todas las redes sociales y portales de noticias de Chile, dice que la empresa de Hugo Larrosa destaca por la calidad de sus productos y la “calidad humana” que se vive de sus dependencias.