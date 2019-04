La escuela General Pizarro se cae de a pedazos y hay alarma

Se pidió un revelamiento el año pasado, pero nadie acudió en ayuda de esta escuela. Hay indignación porque el gobierno subsidia escuelas privadas y no arregla las públicas.

Días pasados padres de la Escuela Pizarro N°4089 de Orán salieron a denunciar el estado deplorable en el que se encuentra el edifico del establecimiento. Un grupo de padres de la escuela Pizarro se apostaron afuera de la institución para reclamar que solucionen el problema de las 2 aulas agrietadas

Ángel Ruiz, papá de alumnos que asisten a la escuela, dijo indignado que el hundimiento del piso provocó que las aulas se inunden. También las paredes están agrietadas y llenas de humedad. “Lo que realmente es un riesgo para nuestros hijos”. Además remarcó la falta de docentes, que a esta altura del año es inaceptable.

Ruiz contó que luego de un mes de clases todo continúa igual, con riesgo de derrumbe en dos aulas de 7mo. grado y por ello los chicos toman clases en un salón, los dos grados juntos. A las dos aulas en riesgo, hay otras que también tuvieron serias filtraciones con la lluvia de las últimas horas.

Bernarda, una mamá, manifestó que “estamos pidiendo la urgente intervención del Gobierno por el mal estado de un par de aulas, ya que consideramos que esto puede pasar a mayores si no se hace nada. Nosotros como padres sabemos que los directivos del establecimiento desde hace mucho tiempo atrás envían notas a los funcionarios provinciales pidiendo la solución, pero la respuesta no llega, parece que no les interesa la integridad de nuestros hijos”.

Las grietas en las paredes despintadas son enormes.

“Llegamos a este punto sencillamente porque la escuela jamás tuvo mantenimiento y hoy nuestros hijos pagan las consecuencias. No puede ser que los chicos tengan que estar amontonados en el salón de actos tomando clases porque las aulas presentan un deterioro total”, afirmó la mamá

Conociendo del burocrático trámite por supervisión, generación de expediente, secretarias, evaluación, etc. El papá dijo que deberán trabajar con rifas y bonos para poder prácticamente reconstruir las aulas del edificio.

Desde Obras Publicas del municipio decidieron vallar el sector de peligro. “Nosotros ya hicimos un revelamiento el año pasado, y la obra estaba valuada en 600 mil pesos, que le corresponde a infraestructura de nación”, aseguró el ingeniero Néstor Macucha.

En dialogo con la directora de la escuela Pizarro, Claudia Salazar, contó que la escuela tiene más de 80 años, y que ella, como los directivos anteriores hicieron los pedidos de refacción, pero hoy la situación es grave.

La institución educativa hoy tiene paredes rotas, los pisos hundidos, techos en mal estado, bomba de agua con rajaduras, cañerías viejas dañadas y problemas eléctricos, que obligan a la directora a cortar la luz en muchas circunstancias “para evitar una desgracia” manifestó un padre.

Las aulas de los séptimos están inhabilitadas, los alumnos de esos dos cursos deben tomar clases en el salón de actos de forma simultánea, “no se puede dar clases así”, expresó la directora.

Hay sectores cerrados por temor a derrumbes y electrocución.

Salazar manifestó su temor de que algún niño pueda sufrir un accidente por el peligro que implica la humedad de las paredes y el estado obsoleto de las instalaciones eléctricas, que aumentan aún más el riesgo.

“Los mismos técnicos reconocieron que no están dadas las condiciones de seguridad para nuestros hijos”, dijo.

Los papás que desde la semana pasada mantienen reuniones en el establecimiento, con la enorme preocupación por el contexto de enseñanza de sus hijos, están dispuestos a no dejar ingresar a los chicos al establecimiento hasta que lo arreglen.