Diego Díaz: "No descarto la posibilidad de subrogar un vientre con una compañera de la radio"

El periodista deportivo contó que no está en pareja y que le gustaría formar una familia. "Es algo que no descarto, me encantan los chicos", dijo

Diego Díaz, uno de los periodistas deportivos más destacados de la actualidad, contó durante su paso por el ciclo PH, Podemos Hablar que no está en pareja pero que no descarta la posibilidad de ser padre soltero en el futuro próximo.

‘No tengo pareja en este momento, hace un tiempo que no la tengo, pero es algo queà Empecé como a procesar una idea que puede tener que ver con un futuro no muy lejano: la de ser padre soltero‘, arrancó.

‘Es algo que no descarto, porque me encantan los chicos: tengo cuatro sobrinos de edades muy distintas. No me conozco porque la verdad es que no lo tengo en ejercicio, y ser padre no es lo mismo que ser tío, porque ser tío es como bastante cómodo. Pero sí, me veo en este momento más padre que esposo o marido‘, agregó al respecto.



‘¿Y qué fantaseaste? ¿Cómo hacerlo?‘, indagó Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo emitido por Telefe.

‘Lo pensé con una compañera mía. Tengo una compañera en la radio que nos conocemos desde hace muchos años y está todo muy claro en cuanto a que nos queremos muchísimo pero no estamos buscando nada que ella pienseà Qué se yo‘, reveló el conductor de No tenemos pelotas, el ciclo que se emite de 12 a 14 hs por Radio Late (93.1)

‘Es más, hay mucho cariño porque algunas cosas que nos pasaron en la vida de cada uno, en estos últimos años, con nuestros padres, nos han acercado mucho, y es algo que ninguno de los dos lo descartamos. Una vez dijimos: ’Vamos a poner el límite el 2020, si hasta ese año ninguno de los dos enderezó la historia de nuestras vidas personales, ahí lo planteamos’‘, continuó.

‘Sería con un vientre subrogado. Me encontré con Luciana Salazar en el gimnasio al que yo voy y tengo pendiente una charla con ella para ver un poco cómo fue el procedimiento, que tiene que ver con algo que también hicieron Flavio Mendoza y Marley. Además creo que lo trataron con la misma persona en los Estados Unidos‘, explicó, dando cuenta de su interés por el tema.

‘Me dijeron que hay una cantidad de burocracia que hay que cumplir. Es algo que he conversado con mi familia un domingo al mediodía, que es un momento donde uno habla cosas de verdad‘, concluyó.