Juventud entrenó en el predio de Belgrano

Por todo lo que está en juego este jueves, el plantel de Juventud Antoniana no se tomó descanso y retomó ayer los entrenamientos, luego del empate del domingo contra Gimnasia y Tiro.

Los jugadores por la mañana fueron sometidos a ejercicios de relajación con hielo, mientras que en turno vespertino se dirigieron junto al DT Adrián Adrover a un predio de Belgrano de Córdoba para realizar una práctica liviana.

Solo el defensor Nicolás Pérez presentó una molestia en uno de sus codos por un golpe que se produjo en el clásico con Gimnasia y Tiro, pero que no revestiría gravedad, por lo que se presume que el defensor podrá llegar en condiciones al partido con San Martín de Formosa. El entrenamiento de hoy también se efectuará en el mismo lugar y será más intenso que ayer.

Para este miércoles está prevista una visita a la cancha de Racing de Córdoba, bajando la intensidad de los trabajos

En lo que se refiere al equipo, Adrover también empezará a definir los posibles titulares para compromiso con los formoseños, aunque hay que recordar que los 11 que ingresaron en el clásico con Gimnasia y Tiro fueron estos jugadores: J. Mulieri; C. Ramadán, M. Gogna y J. Cárdenas; C. Chavarría, G. Mendoza, J. Montero y J. Molina; R. Gómez y A. Argañaraz.

El viaje de regreso a Salta está programado para el viernes.