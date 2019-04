"Salta tiene una cobertura de saneamiento y servicio de agua por arriba de la media nacional"

En una jornada normal de trabajo que personal de Aguas del Norte realizaba en sus oficinas, el gobernador Juan Manuel Urtubey se acercó a la sede de la empresa en Alto Molino para presidir el acto de entrega de camionetas y equipamiento que serán distribuidos en Capital y el interior.

“A cada uno de ustedes muchísimas gracias por el enorme trabajo que hacen todos los días, una tarea difícil estando al frente de una empresa de servicio público”, dijo Urtubey a los trabajadores.

Además, el Gobernador manifestó que “Salta tiene un nivel de cobertura de servicio de agua y saneamiento por arriba de la media nacional”, haciendo hincapié de que en la Provincia hay 90% de usuarios de agua potable, cuando el país apenas supera el 80%.

Sobre el mismo tema expresó que en saneamiento “estamos en un 84% y a nivel nacional solo el 54%. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, pero el problema es si uno de nuestros hermanos salteños no está dentro de ese promedio, es una familia que no tiene agua o no le funcionan las cloacas”, manifestó.

Sostuvo que en una Argentina inequitativa donde a nosotros nos cuesta todo el doble, “poder encontrar una empresa con capacidad de prestación de servicios, con gran equipamiento, es muy importante porque queremos que nuestra gente sepa que Aguas del Norte es una empresa pública de servicios públicos”.

Urtubey afirmó que desde este lugar del país “queremos romper ese prejuicio respecto que la solución de los problemas en la Argentina es la privatización de todos los servicios públicos y que a las cosas la resuelva el mercado “.

“Por eso nosotros tomamos la decisión estratégica, desde la provincia, de hacernos cargo de esta empresa porque creíamos que éramos capaces de hacerlo y lo que necesitábamos era un estado para poder organizar los recursos para articularlos y tener este equipamiento y tener plata para invertir y para que hoy podamos estar haciendo más de 120 obras desde la empresa en toda la provincia”, concluyó el mandatario provincial.

Equipamiento

En la oportunidad se realizó la entrega de 12 camionetas que se destinarán a los distritos Santa Victoria Este, San Antonio de los Cobres, J.V. González, Orán, Tartagal, Capital, Metán y Gran Salta.

Las máquinas mini cargadoras están destinadas a los distritos de Orán y Tartagal. Por su parte, Animaná, San Carlos, Angastaco, Quebrachal y Gral. Pizarro, recibieron motocarros.

Además, se entregó tres camiones desobstructores para el área operativa Capital, que prestarán servicio en el norte de la provincia y con tareas preventivas de forma itinerante en distintos municipios. También se adquirió un chulengo para transporte de cloro al interior.

El equipamiento adquirido agilizará el trabajo de la empresa para dar respuesta a los usuarios. Los camiones desobstructores no solo son operativos para desbordes cloacales, sino que previo a los meses de lluvia se realizan tareas preventivas para disminuir los colapsos cloacales en los sistemas que poseen los distintos barrios.

Los motocarros permiten cargar hasta 800 kilos de material, justamente para ser más rápidos y llegar a intervenciones pequeñas.

Por su parte el presidente del Directorio Aguas Del Norte, Lucio Paz Posse agradeció al Gobierno de la Provincia porque “puso en énfasis las cosas importantes, en obras de aguas y saneamiento para dar respuesta a nuestros usuarios de toda la provincia”.

Asimismo, resaltó la importancia de inversión que realiza la empresa , lo que permite la ejecución de cientos de obras en los distintos municipios de Salta, nuevas plantas de líquidos cloacales que serán inauguradas en Metán, Orán, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Campo Santo y Tartagal.

Participaron en el acto de entrega el senador nacional, Rodolfo Urtubey, el vicegobernador, Miguel Isa, los ministros de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, de Salud, Roque Mascarello y de Asuntos indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, intendentes y responsables de municipios salteños y representantes del Directorio de Aguas del Norte.