Vuelven las inferiores con un nuevo formato en busca de la "igualdad"

Con un formato de disputa renovado, a pedido de los clubes y ante las innumerables quejas por la abismal disparidad competitiva existente entre los clubes denominados “grandes” y “chicos”, con el fin de evitar los marcados contrastes, de alentar la competitividad y fomentar la incentivación para todos por igual, arranca hoy oficialmente el torneo de las divisiones inferiores de la Liga Salteña de Fútbol, con encuentros desde la mañana hasta la tarde (toda la primera fecha se jugará en forma íntegra hoy).

Lo más novedoso de la temporada 2019 del torneo de las inferiores liguistas es el formato del campeonato, que a diferencia de los certámenes anteriores, en los que jugaban todos contra todos, esta vez los 17 equipos serán distribuidos en 3 zonas, siendo los grupos 1 y 2 conformados por los equipos que obtuvieron mejor calificación en la temporada pasada, y quedando en la zona 3 aquellos clubes considerados más débiles, de menor clasificación y escasa infraestructura, como son Atlas, Atlético Salta, San Francisco, Unión y Peñarol, como para evitar choques dispares y procurar que las inferiores sean lo más competitivas posibles para todos. La zona 1 será integrada por Central Norte, Gimnasia y Tiro, San Antonio, San Martín, Libertad y Camioneros Argentinos del Norte.

Mientras que la zona 2 estará compuesta por Juventud Antoniana, Los Cachorros, Mitre, Pellegrini, Villa Primavera y Sanidad. Jugarán todos contra todos con partidos ida y vuelta, y al final de la fase regular los clasificados del primero al cuarto lugar de cada categoría de las zonas 1 y 2, más los dos mejores posicionados de la zona 3 pasarán a jugar la Copa Campeonato.

Otra enmienda importante realizada en el reglamento es que se suprimieron las tablas generales que unificaban a las siete divisiones. En la ocasión, también para darle un criterio más equilibrado, la clasificación se obtendrá de una tabla de posiciones por suma de puntos de cada división. La fase final o Copa Campeonato se disputará a una sola rueda, de todos contra todos, por suma de puntos. Y de ahí surgirá al final de la temporada el campeón de cada categoría.

Paralelamente, se disputará la Copa de Plata, que la jugarán los cuatro equipos que no hayan clasificado de las zonas 1 y 2 y los tres de la zona 3.

El torneo postergó su inicio dos meses, y desde la Liga argumentaron demora en la realización de carnés, ya que este año todos los jugadores de las inferiores se adhirieron a la base de datos del nuevo sistema Comets, y esto generó una capacitación extra a los dirigentes.



el programa

HOY

Zonas 1, 2 y 3

1º fecha

Etapa clasificatoria

Tercera división, a las 16

Cuarta división, a las 14

Quinta división, a las 9:15

Sexta división, a las 11:15

Partidos:

Libertad vs. Gimnasia, en Libertad

Central Norte vs. Argentinos, en Fundación Anawin

San Antonio vs. San Martín, en Liga Salteña 2

Primavera vs. Mitre, en Mitre

Pellegrini vs. Sanidad, en Pellegrini

Juventud vs. Cachorros, en Cachorros

Unión vs. Peñarol, en Unión

San Francisco vs. Salta, en Liga 3

----

Séptima división, a las 12:15

Octava división, a las 9:15

Novena división, a las 10:45

Partidos (se invierten las localías y cambian los escenarios):

Gimnasia vs. Libertad, en Limache

Argentinos vs. Central Norte, en Parque Bicentenario 1

San Martín vs. San Antonio, en San Martín

Mitre vs. Primavera, en Villa Primavera

Sanidad vs. Pellegrini, en Bicentenario 3

Cachorros vs. Juventud, en Liga 1

Peñarol vs. Unión, en Bicentenario 4

Atl. Salta vs. San Francisco, en San Francisco