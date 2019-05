Las chicas regresan para tomar impulso y seguir creciendo

El torneo de fútbol femenino de la Liga Salteña vuelve a la competencia para tomar impulso y continuar con la parábola ascendente que viene teniendo la disciplina en los últimos años.

El campeonato de las mujeres arrancará oficialmente mañana en las canchas auxiliares de la Liga Salteña, del barrio 9 de Julio, el nuevo escenario que tendrá esta modalidad en 2019.

La gran novedad de este año será la ausencia del gran animador de la temporada pasada, Fe.Ce.Ve.S., el último campeón, el equipo adherente le cederá su plaza esta vez al “benjamín” de la competencia, Popeye, que presentará equipo tanto en la primera como en el sub-18.

En la ocasión, la primera contará con 11 equipos y la categoría juvenil con 9. Se jugará inicialmente con partidos todos contra todos, ida y vuelta, con la posibilidad de que se incluya una segunda ronda con sistema de play-offs por pedido de las delegadas, para hacer más atractivo y competitivo el torneo.

De este torneo a mitad de año saldrá el selectivo de la Liga Salteña que competirá en la eliminatoria con equipos del interior de la provincia, y luego de Jujuy y Tucumán, en busca de la plaza de la Región Norte del torneo Nacional. Mañana la primera fecha se inaugura con estos partidos: San Martín vs. Central Norte; Juventud vs. Popeye; Mitre vs. Gimnasia; Atlas vs. Pellegrini; Argentinos vs. Primavera (en 1ª). Y se enfrentarán Cachorros vs. Popeye: Juventud vs. Gimnasia; Pellegrini vs. San Francisco y Mitre vs. Central Norte en la categoría sub 18.