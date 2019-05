Este es el candidato de Stephen King para reinar en Game of Thrones

El episodio 4 de la última temporada de Game of Thrones abrió el debate sobre la disputa por el trono. El genio del terror, y muy amigo de George R. R. Martin, dio su favorito. Conoce quién es. Si no estás actualizado con GOT o no has visto el último episodio, te recomendamos que no sigas leyendo.

Muchos personajes queridos han fallecido. Los dragones ya no parecen tan letales y la amenaza del Norte ha sido controlada. ¿Se acerca Cersei a la victoria tal cual la planeó en Game of Thrones?

el episodio 4 de la temporada 8, se ha abierto la ruleta de teorías sobre el cierre de la serie y el maestro del terror, Stephen King, tiene una.

Si el padre It y Carrie cuenta con un candidato para sentarse en el trono, lo mejor es que lo escuchemos. No solo porque es un autor tan leído y sus libros han sido adaptados a la televisión y cine, sino porque es uno de los grandes amigos de George R.R. Martin, escritor de la obra original que inspira a GOT.

En un tuit del 6 de mayo, King habla del posible ganador del juego de tronos:

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) 6 de mayo de 2019

"Supongamos, solo supongamos, que Jon y Dani mueren (junto con Cersei, por supuesto). Supongamos, solo supongamos, que cierto hombrecillo con un gran corazón termina sentado en el Trono de Hierro", dice el tuit que obviamente ubica a Tyrion Lannister rey de los Siete Reinos.

Una usuaria le replica a King y le dice que su candidata es Sansa Stark, a lo que el escritor le responde lo siguiente:

That would be good, but man, Sansa is COLD. https://t.co/EjN69pUwYS — Stephen King (@StephenKing) 6 de mayo de 2019

"Estaría bien, pero, hombre, Sansa es fría", respondió King.

La teoría de los fanáticos

Otra de las posibilidades más comentadas en Twitter es el enfrentamiento entre Jon Snow y Daenerys Targayen.

Pareciera que Daenerys, por las decisiones que ha tomado desde que comenzó la temporada final, no está dispuesta a renunciar al trono por amor. Jon, que no lo desea, tampoco está contento con las efusivas reacciones de su amante. Ante estas diferencias, Jon se reúne con toda su familia en la búsqueda de un punto medio para que todos convivan en paz.

Sin embargo, según se entiende por lo sucedido en el capítulo 4, la reina de los dragones está consumida por el odio (algo que ya le pasó a su padre), lo que incluso podría llevarla a una confrontación con su actual amante y legítimo aspirante al trono.

En Twitter creen que un desenlace fatal entre estos dos personajes es inevitable. Muchos apelan a un artículo publicado en la página Express, que habla de las intenciones oscuras de Jon Snow. Aquí algunas de las teorías en la red social:

A favor de Jon

Es resumen, según la teoría del artículo, Jon habría planeado que los Dothrakis fueran los primeros en atacar, para que fueran exterminados, con el fin de que Daenerys perdiera parte importante de su ejército, y así fuera menos complicado quitarle el trono a la Madre de dragones. — Nestor Nuñez (@nestornunezs) 5 de mayo de 2019

Dos por uno

Todos sabemos que el final de GoT va a ser Jon vs Daenerys por el trono — ErLinen (@er_linen) 5 de mayo de 2019

Lo matará

Mi teoría sobre GoT es que Jon Snow y Daenerys van a morir, Arya va a matar a Cersei y Sansa va a heredar el trono.

No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. — Farya Stark 🏳️‍🌈 (@ojosrojos_) 5 de mayo de 2019

Se han revelado las cartas

Poco se está hablando de la posible disputa de Daenerys y Jon. Ella solo quiere el trono y sabe que él es el heredero legítimo. — Indomable (@mycatbu2) 4 de mayo de 2019

¿Final feliz?

Si Jon no acaba matando a Daenerys y Tyrion no es condenado a muerte por traición nada habrá valido la pena. — 時の勇者🐦 (@MadAgaporni) 5 de mayo de 2019

Enloqueció

Después de que la batalla de King Landing dejó devastación y tragedia Daenerys, al igual que su padre, enloquece y quiere quemar a todos, por lo que Jon sacrifica lo que siente por ella y la asesina, quedando como el verdadero heredero del trono de hierro. #GOTPORTCC @TCCoficial — Nahuel #110217 (@Nahuel1196) 5 de mayo de 2019

No toquen a Daenerys

A mí o me ponéis a Daenerys en el trono o quemos los 7 reinos !!! O al menos Jonerys . ( Jon le tengo en cuarentena ). Siempre me quedará mi George R R Martin. — Edairan (@Edairan) 5 de mayo de 2019

Si se cumplen todos los spoilers que andan diciendo sobre el final de GOT voy a estar realmente decepcionada. Daenerys tiene que sentarse en el trono. El resto (incluido Jon) no me interesan. #GameofThrones — J e s s 🦋 (@JessiRivas17) 5 de mayo de 2019

Todo es culpa de Jon

Dany jamás debió escuchar a Jon Snow. Si él quería pelear con los muertos, bien. Por su culpa, ella perdió a su dragón. Por ende, el señor de la noche, avanzó más rápido al Norte. Daenerys debió ir y atacar KL. Hacerse del trono y luego ayudar a Jon con los muertos #GameOfThrones — Lu Boggiano 🐉 (@LucyCullenBB) 5 de mayo de 2019

¿Y si hay un final feliz?