“Darthés está buscando un poco de bondad en la sociedad Argentina para volver en algún momento”

Andrea Ghidone habló en el ciclo radial ‘Modo sábado‘, Radio Nacional, sobre cómo vive el sexo y también dejó en claro su postura sobre el caso Juan Darthés ante la denuncia de Thelma Fardin.

‘No importa si es inocente o culpable, yo no creo que Juan Darthés trabaje más en la argentina, si sos inocente creo que no estaría tan mal, no me pegaría tanta depresión. Me quedaría tranquila sabiendo que hay que volver a arrancar. Juan Darthés está deprimido por esto, no por lo que hizo Thelma, tiene que ver con un montón de cosas internas de él‘, comentó la bailarina uruguaya.

Yo no le creo nada a Darthés, obvio que no va a decir que está pasando su mejor momento. Cuando uno está en esa situación y te llaman para preguntarte cómo estás es obvio que la respuesta va a ser que es el peor momento de su vida, para generar lastima. Es todo lo mismo, nada más que a veces cambia el papel de víctima o victimario, él está buscando un poco de bondad en la sociedad Argentina para volver en algún momento‘, amplió Ghidone.

Y sobre el sexo fue clara sobre sus gustos: ‘Me gusta tener sexo más a media luz, antes era solo oscuridad después incorporamos a media luz, y ahora no te importa nada. Soy muy tranquila, toda mi sexualidad la dejo arriba del escenario. Me encanta el sexo diario, si se puede es genial‘.