Boca visita a Vélez con Mauro Zárate en el centro de la escena

Mucho se habló durante la semana sobre este partido pero sobre todo sobre la presencia o no de Mauro Zárate. Y él estará presente cuando Boca visite hoy a Vélez, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

Este encuentro, que arrancará a las 20 y será televisado por TNT Sports, marcará el regreso de Mauro Zárate a Liniers, luego de que su salida provocara el enojo de los hinchas del “Fortín”, por considerarlo un traidor.

Si bien en las últimas horas referentes y personalidades vinculadas a Vélez hicieron un llamado a la calma, se espera un clima hostil por la presencia de Zárate, quien se movió en el equipo titular que probó Gustavo Alfaro en la práctica de ayer, la última de la semana.

Zárate concita la máxima atención de este partido por su polémica partida de Vélez hacia Boca a mediados del año pasado, después de declarar que no jugaría en otro equipo de la Argentina, algo que no le fue perdonado por los hinchas del Fortín.

En aquel momento, el delantero recibió amenazas de muerte por su transferencia y desde entonces fue blanco continuo de agresiones en las redes sociales. Hoy será la primera vez que el goleador y una de las figura de Boca visite Liniers, donde el plantel de Boca tendrá seguridad reforzada.

Precisamente las autoridades resolvieron reforzar la seguridad del plantel xeneize, sobre todo en lo que concierne a los movimientos que los futbolistas harán en cercanías y dentro del estadio.

“A mí no me molesta en nada, yo voy a jugar contra el equipo de Boca Juniors y Zárate es uno más. Lo que tenemos que hacer es, si juega, que juegue lo menos posible”, declaró en la semana el entrenador de Vélez Gabriel Heize.

“Para nada es una mancha, es algo muy lindo volver al estadio que me vio nacer, donde pasé muchos años de mi vida. No les voy a pedir que me entiendan, que hagan lo que sientan, nada más. Me tiene sin cuidado. Me pone muy contento, me pone muy feliz por todo lo que pasé por el hecho de venir a Boca. Estoy muy contento y feliz de la decisión que tomé”, había dicho por su parte el propio Zárate tras el triunfo ante Godoy Cruz el domingo pasado.

En cuanto a lo futbolístico, Boca viene de eliminar al tomba con una formación alternativa, ya que le dio prioridad a los partidos de Copa Libertadores. Pero hoy, sin otros partidos en el horizonte, se espera que Gustavo Alfaro disponga lo mejor que tiene a mano para visitar a Vélez.

Otro que está en duda es Darío Benedetto, quien figura entre los concentrados, pero se recupera de una contractura en el aductor de la pierna derecha.

En la misma situación se encuentra el uruguayo Nahitan Nández, que presenta una herida en la rodilla izquierda, producto del impacto de un tapón del botín de un rival brasileño. En tanto, los juveniles Agustín Almendra y Marcelo Weigandt viajaron a España para sumarse al Sub-20.

Los equipos:

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Pablo Galdames, Nicolás Domínguez y Gastón Giménez; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas o Thiago Almada. DT: Gabriel Heinze.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas o Frank Fabra; Cristian Pavón, Ivan Marcone, Jorman Campuzano y Mauro Zárate o Agustín Obando; Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

Arbitro: Diego Abal.

Estadio: José Amalfitani

Hora de inicio: 20

TV: TNT Sports