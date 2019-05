La UNSa cumplió 47 años y Víctor Claros juró como nuevo rector

“Estamos en una zona donde nuestros jóvenes estudiantes superan la media por escasos recursos, entonces cuando hablamos de la inclusión, señores, que no sea solamente un mensaje enlatado”, expresó en su discurso.

La Universidad Nacional de Salta celebró el aniversario 47 desde su creación y el rector y la vicerrectora, elegidos el 17 de abril, asumieron en sus cargos. Durante tres años, estarán al frente de la casa de estudios. Desde las 10.30, en la sala Auditórium de la Facultad de Ciencias Económicas, se desarrolló el acto y la jura del contador Víctor Claros como rector. La doctora Graciela Morales asumió como vicerrectora.

Participaron el gobernador Juan Manuel Urtubey, el intendente Gustavo Sáenz, diputados nacionales, ministros y concejales, entre otros funcionarios. Es la tercera vez que Claros resulta electo. Desde 2010 a 2016 se desempeñó como rector.

Ayer, inició su discurso con agradecimientos a todos los estamentos de la universidad por su triunfo. “Ustedes van a escuchar en todos lados que son tiempos muy difíciles pero no solamente en esta universidad sino en esta hermosa nación. Sin embargo, esto no es un pretexto para no trabajar, ni para buscar excusas. Creo que justamente nos vamos a tener que dedicar mucho más”, dijo.

Convocó a todos los funcionarios que participaron del acto para que sumen su acompañamiento en pos de solucionar problemáticas relacionadas al presupuesto necesario para las obras que faltan. También agradeció a aquellos que han colaborado años atrás en las obras de la sedes regionales.

Interior

Claros adelantó: “Si bien no está firmado son muy alentadoras las noticias de que la sede Cafayate será permanente, Medicina será en 2020 de nuestra universidad y también la llevaremos al interior. Además, estamos pensando, a modo de extensión de la sede sur, llevar a J. V González Veterinaria.

Hay algo para Tartagal: una tecnicatura agronómica o similar. También Rosario de la Frontera quiere el tema de turismo”.

Señalando hacia el público, en parte integrado por funcionarios, Claros dijo: “A ustedes los vamos a obligar a que estén con nosotros”.

El nuevo rector también se refirió a la pobreza. “Estamos en una zona en la que los jóvenes estudiantes superan la media en cuanto a escasos recursos, entonces cuando hablamos de la inclusión, señores, que no sea solamente un mensaje enlatado. Hoy están presentes alumnos de Santa Victoria.

Nunca imaginaban que iban a ser estudiantes universitarios, entonces esto de igualar oportunidades lo tenemos que hacer realidad”, hizo hincapié.

Claros también anunció la aplicación de un plan de salud para los estudiantes. “Este va a ser el único programa que va a existir en una universidad del país. Gracias al Imac, le vamos a dar un plan de salud para los 35.000 mil alumnos que tenemos”.

Por su parte, la vicerrectora Graciela Morales manifestó que se trabajará para sostener la universidad pública, gratuita e inclusiva: “Trabajaremos para eliminar la deserción y para que nuestros estudiantes se gradúen en el tiempo estipulado y con la formación científica y académica de excelencia”.

En tanto, el gobernador Juan Manuel Urtubey expresó su apoyo a la conducción de Claros. “He tenido la experiencia de trabajo con nuestro nuevo rector durante muchos años, en su anterior gestión ”, sostuvo.

“En momentos en los cuales pareciera que la discusión es toda de gastos y no de inversión somos aquellos que tenemos responsabilidades políticas e institucionales los que tenemos la tarea de dejar claro lo que significa la educación pública. Aquellos que somos egresados de la universidad pública en la Argentina tenemos no solo esa responsabilidad sino la obligación moral de hacerlo”, agregó.