Buscan aportes para llevar cocinas ecológicas muy lejos

La fundación Solar Inti no descansa en su anhelo de mejorar la calidad de vida en los parajes más alejados de la provincia, esos que no figuran en el mapa, donde viven familias pero es como si no existieran. A 4.000 metros sobre el nivel del mar está Rodio del Valle Delgado, a 4 horas a pie desde Iruya, un pueblo del que pocos o nadie habrán escuchado jamás. Ahí, 27 familias y una escuela esperan el milagro de la solidaridad, una práctica bien conocida por los salteños que no cesan en su anónima constancia de ayudar.

El objetivo es llevar hornos y cocinas ecológicas, de esas que "prenden con champitas", a través de las cuales los vecinos podrán vivir mucho mejor, disminuyendo en un 90% el uso de leña, evitando la contaminación y los problemas de salud derivados de las muchas horas diarias de recolección y de la inhalación del humo.

El desafío es juntar dinero para que Solar Inti, a través de su fundador, el ingeniero agrónomo Pierre Herrouet, pueda construir las cocinas y llevarlas hasta Rodio. Por cada $1.000 que recauden, podrán llevar una cocina y un horno ecológico. Quienes quieran participar pueden hacer aportes menores, o juntarse con amigos, colegas, familiares y hacer una #Vaquitasolidaria. Necesitan reunir la suma total antes del 25 de este mes.

50 niños van a la escuela de este paraje de 27 familias.

Para llegar a Rodio del Valle Delgado hay que viajar entre 5 y 6 horas de ruta desde Salta capital a Iruya. Luego, se debe caminar 4 horas en las alturas (4.000 metros sobre el nivel del mar) por escarpados senderos que hacen pensar en la muerte, siguiendo a los pobladores que esperarán para llevar las cocinas ecológicas a cuestas hasta la escuela del paraje. Allí, Pierre Herrouet dictará el taller que les enseñará a los vecinos de Rodio a optimizar el uso de la cocina ecológica que prende "con champitas", como dicen en el campo, evitando la tediosa tarea central de la vida en la zona, que es la recolección de leña para que funcione la vida al calor del fuego.

En Rodio del Valle, como en todos los parajes alejados de las urbes y de los servicios por redes, las mujeres y los niños viven abocados a la tarea de juntar leña. Necesitan unos 300 kilos por mes por familia y cada día usan entre 3 y 4 horas en esta búsqueda que muchas veces es ingrata y que siempre termina arruinando la salud de los recolectores. Con las cocinas ecológicas que ofrece Solar Inti, solo se necesitan 30 kilos de leña por mes, el 10%, a lo que dedicarían 20 minutos diarios a lo sumo.

Las familias de Rodio del Valle Delgado cocinan con fuego que insume muchísima leña. Este sistema de cocción no es eficiente desde lo económico y tampoco desde la salud, ya que el humo contaminan las casas y el sistema respiratorio de las personas. "Podemos comparar la inhalación de ese humo con fumar diariamente 40 cigarillos", aseguró Pierre.

Este pueblo ignoto tiene una escuela a la que asisten 50 niños y también cuenta con una salita de salud. La escuela, como las 27 familias de Rodio, también necesita al menos una cocina ecológica ya que emplean leña para elaborar alimentos para los chicos.

El clima en esa altura es desértico, en invierno el frío cala los huesos y en verano a veces también. La única posibilidad para calefaccionar y cocinar es el uso de leña, la cual además de nociva en su empleo tradicional, es muy escasa. Por eso es que se insiste en la adquisición de la cocina ecológica, un elemento muy tecnológico para un lugar detenido en el tiempo como es Rodio, que les va a permitir a sus habitantes economizar más del 90% del recurso, además de una infinidad de horas que podrán dedicar a otras actividades en lugar de perderlas juntando kilos y kilos de leña.

#Vaquitasolidaria

Quienes quieran hacer sus aportes se pueden comunicar con Josefina (+5493875652131) o Pierre (+5493874129214). Por Facebook: Solar Inti; mail: solarinti.argentina @gmail.com

Las cuentas: Fundación SOLAR INTI Banco Nación

CBU: 011045342004530134 4363 - Alias : SOLAR.INTI.ARGENTINA.

Cuenta Corriente en pesos: 4530134436 - CUIT: 30715575546 - Usar el mail pa ra envio del comprobante.

Así se trabaja

El esquema de trabajo de Solar INTI convoca valores como la solidaridad, la reciprocidad, la confianza mutua y el sentimiento de pertenencia. Pierre-Yves Herrouet lleva un kit y herramientas al lugar en que se los convoque y cada familia arma su cocina. Al día siguiente, los participantes del taller cocinan en el aparato que han ensamblado para evacuar las dudas que les surgieran y compartir experiencias. Con un pañuelo embebido en aceite comestible se unta la parte interna del horno por única vez para que no que de negro.