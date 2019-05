Juan Manuel Urtubey: "En Salta me dicen 'zurdito'"

En entrevista con un medio nacional, el gobernador confesó que le "jode" que Roberto Lavagna no defina si será o no candidato y si irá o no a una PASO. Aseguró que si es Presidente le pediría al Congreso que llame a una consulta popular por el aborto y consideró que en el siglo XXI la separación "Iglesia-Estado" deber ser algo "obvio".