Franco Sosa: “Central tiene sus armas y nosotros las nuestras”

El Club Atlético Ñuñorco fue fundado un 22 de junio de 1944 en la ciudad tucumana de Monteros, ubicado a 57 kilómetros de la capital, San Miguel Tucumán.

El tigre, como lo apodan, es el último campeón de la Liga Tucumana y llegó a esta instancia tras salir primero en la zona 7 de la Región Norte. Luego dejó en el camino en los play- off a Barrio Obrero de Joaquín V. González, a Sportivo Guzmán y Concepción FC, el último domingo.

Franco Sosa, el exjugador de Boca, Racing, Juventud Antoniana y Talleres de Perico, es el presidente de la institución pero no solamente cumple ese rol en el club ya que también es el director técnico.

Sosa dialogó con El Tribuno desde Tucumán y habló de las aspiraciones de Ñuñorco.

“Las aspiraciones que nos propusimos al comienzo es tratar de lograr la plaza al Federal A. Por suerte, hasta ahora, estamos encaminados tratando de cumplir el objetivo”, sostuvo el exdefensor, “hace más de diez años que Ñuñorco no tenía esta oportunidad de ascender. Estamos tratando de ponerlo en el lugar que se merece. Institucionalmente estamos bien, la gente hace mucho que no vivía esto, el domingo ganamos en un estadio casi lleno. La gente acompaña mucho acá en Monteros”, contó Sosa.

El próximo domingo, Ñuñorco recibirá a Central Norte y el presidente-entrenador, conoce al cuervo, por lo que remarcó que no hay favoritos.

“A Central Norte lo enfrenté con Talleres de Perico, lo conozco al club por mi paso en Juventud Antoniana, también sé que es una institución que viene peleando siempre y que tiene aspiraciones importante, pero dentro del campo de juego somos once contra once, siempre respetando al rival”.

Antes del inicio del campeonato, el presidente del cuervo, Héctor DeFrancesco sondeó a algunos jugadores precisamente de este club tucumano.

“El presidente me vino a ver cuando jugamos la final del Anual, estuvo presente en Tucumán. Antes lo había cruzado por la Copa Argentina en el estadio de Central Norte y no tuve un buen recuerdo pero ya está, ahora cumplo otra función”, recordó.

En los últimos días se registraron serios incidentes en las partidos por el Regional como pasó en San Luis y Mendoza. Para Sosa es importante que reine la tranquilidad y destacó el comportamiento de su gente en los últimos encuentros.

“Hay que tratar siempre de hacer lo mejor, tratar de concientizar a la gente tanto como a la hinchada local como a la visitante. Está todo muy caldeado y es muy difícil por la situación y con la manera de vivir en el país, está todo mal y mucha gente se va a desahogar en la cancha y de mala manera, no tiene que ser así”, dijo.

Franco Sosa se inició futbolísticamente en las inferiores de Ñuñorco, pero fue en Gimnasia de Jujuy donde pegó el gran salto a Primera División. De todas maneras, siempre destaca que a pesar de estar en el ocaso del fútbol tucumano, a base de trabajo y sacrificio, volvió a recuperar la identidad de una institución que fue protagonista en los viejos Argentino A.

“Dentro de todo estoy muy conforme con la gente que colabora, el intendente de Montero nos ayuda mucho, él fue dirigente y nos colabora mucho. El ministro de Gobierno, que es de acá, también aporta. Cada uno cumple con su rol lo mejor posible, gracias a Dios también nos están acompañando los resultados. La gente también ve que uno hace lo mejor y se acerca, yo no tengo problemas en ir a cortar el pasto del campo de juego, de ir a buscar el agua, acá todos hacemos de todo”, añadió.

Por último, Sosa se refirió a la posibilidad de recibir público visitante el próximo domingo aunque todo quedará supeditado a lo que diga la Policía de Tucumán.

“La idea es tratar de recibir a la hinchada visitante, hace más de diez años no vivimos un momento así y sería una experiencia linda porque también queremos que nuestra gente pueda ir a Salta. Acá hay una motivación, pero más allá somos once contra once, ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras, si los dos equipos llegamos a esta instancia es por algo. El equipo que mejor haga las cosas luchará por el ascenso y nosotros vamos en busca de la plaza al Federal A”.