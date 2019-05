Funciona el primer sistema de riego mecanizado del Valle

En el marco del proyecto de Reconversión Productiva del Río Toro, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria de Nación, habilitaron el primer sistema sustentable de riego mecanizado por aspersión con pivotes centrales del Valle de Lerma.

A través del trabajo mancomunado entre el sector público y empresas del sector privado, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable puso en marcha en las instalaciones de la empresa salteña Lácteos MU, ubicada en Rosario de Lerma, un moderno sistema de producción sustentable de riego equipado con tecnología de última generación, para la gestión eficiente del agua y con capacidad para autogenerar energía eléctrica.

El módulo posee un sistema que además permite a la máquina de regar, transformarse en una herramienta multitarea, dotada de sensores y dispositivos, pudiendo agregar al agua de riego, agroquímicos y fertilizantes y, al mismo tiempo, monitorear los principales parámetros de suelos y cultivos.

Está equipado con sistemas energéticos con capacidad de autogeneración de energía eléctrica y posibilita el riego hacia lugares donde no llega o se torna inviable el uso de energía convencional, por su alto costo.

Crecimiento del área de riego

La ministra Graciela Pinal de Cid sostuvo que "es una gran satisfacción poner en marcha este módulo concebido con el fin de promover una eficaz política de rápido crecimiento del área de riego; hoy el campo exige incorporar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar resultados económicos y rentabilidad productiva, potenciando así la agricultura de precisión".

Por su parte, el empresario Marcelo Usandivaras, propietario de Lácteos MU, sostuvo que "desde que el gobernador anunció que la Provincia iba a realizar un gran cambio en materia de riego en todo el Valle de Lerma, junto a mi equipo de trabajo nos hemos puesto a disposición y analizamos costos y beneficios para concretar lo que hoy estamos habilitando".

También hizo mención a la obra, destacando que "no solo me beneficia a mí como productor, sino a todos los productores del valle; es una acción maravillosa que optimiza no solo el recurso del agua, sino que potencia y mejora en un gran porcentaje la producción, porque no tiene costo de aplicación".

Desde la cartera provincial invitaron a productores de todo el Valle de Lerma a hacer uso de la red para explotar el nuevo sistema presurizado y se instó a ponerse en contacto con la Secretaría de Asuntos Agrarios, a través de la Dirección General del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), quienes brindan asistencia técnica y acompañamiento durante todo el proceso de constitución.