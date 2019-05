“Alternativa Federal no quiere que vuelva Cristina ”, dijo Urtubey

El gobernador y precandidato presidencial por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que ese espacio “no quiere que vuelva Cristina (Kirchner) ni que siga este gobierno”, al tiempo que criticó la foto entre la ex presidenta y la conducción del Partido Justicialista (PJ) nacional, al afirmar que “el PJ tomó la decisión de ser furgón de cola”.

“Estoy contento de no haber estado en la foto del PJ. Hace rato que no voy”, señaló el mandatario peronista, que se distanció del kirchnerismo después de la derrota electoral de 2015, y quien mantiene una relación cordial con el gobierno nacional.

Respecto a la reunión de Cristina Kirchner, ayer, en la sede porteña del justicialismo nacional, de la calle Matheu 130, Urtubey fustigó: “El PJ tomó la decisión de ser furgón de cola de una organización que la mayoría de los peronistas no aceptamos”, en referencia a La Cámpora.

“Cristina (Kirchner) es una referente importante, pero yo creo que la mayoría de los argentinos van a tomar una opción diferente. Derrotar al gobierno de Macri es posible con una alternativa nueva, si no es funcional a Macri, y el kirchnerismo es funcional a Macri”, opinó en un comunicado.

Y agregó: “Claramente en varios temas pensamos distintos, planteamos posiciones diferentes y así jugaremos en las PASO”.

A la hora de referirse a la posibilidad de que no haya elecciones internas en Alternativa Federal, como lo propone el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el mandatario salteño destacó que en ese espacio “acordamos que si hay más de un candidato presidencial vamos a ir a unas PASO. No hay que tenerle miedo a la gente”, remató.

En esa línea, Urtubey manifestó que “toda rosca de dirigentes termina mal, Argentina necesita más participación y menos rosca de políticos. Hay que invitar a todos los que quieran participar en el espacio”, concluyó.

Alternativa Federal fue creado a fines del año pasado con la participación de gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales opositoras a Cambiemos, junto con el Frente Renovador de Sergio Massa.