“Me encantaría ser el socio de Messi”

Ignacio Fernández, uno de los seis jugadores de River que figura en la lista de la pre-selección argentina, explicó lo que significaría poder compartir con Lionel Messi.

“Me encantaría ser el socios de Messi ¿A quién no le gustaría? Pero creo que la Selección tiene muchísimos grandes jugadores de muy buen pie que pueden ser también el socio de Messi. Estoy orgulloso de estar en el pre-seleccionado, me pone muy contento y después si no toca estar entre los 23 hay que apoyar desde afuera”, declaró Nacho Fernández en rueda de prensa.

El volante comentó que “no me imaginaba el llamado, me sorprendió al enterarme por los medios esta vez y creo que se produce porque estoy en mi mejor momento físico y eso ayuda mucho en el rendimiento del juego. Además, ayuda jugar en un equipo como River, con grandes jugadores”.

River, eliminado de la Copa de la Superliga, viajará el lunes por la tarde a la ciudad de Curitiba, Brasil, donde el miércoles a las 21 horas se disputará la final de ida de la Recopa frente a Atlético Paranaense.