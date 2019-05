Abel Cornejo compartió la posición del fiscal Amad de no dividir la causa



“Hago propias las palabras del fiscal federal Carlos Amad cuando se opone a la declaración de incompetencia del juez federal Julio Bavio. Primero hay que determinar los eventuales responsables y cuáles son los hechos que se han cometido. Si estamos hablando de una asociación ilícita calificada hasta ahora estamos hablando de una sola persona”, dijo Cornejo a los medios.

El flamante procurador admitió que conoció en el ámbito privado a Matías Huergo, quien es, hasta ahora, el único detenido en la causa federal que investiga facturaciones apócrifas y que el juez Bavio derivó a la Justicia provincial la parte de fraude al Estado, según publicó Radio Salta.

No tengo ninguna familiaridad. Lo conozco porque era una persona que tenía muchas relaciones. De lo que yo me enteré a través de los medios es que es uno de los involucrados en esa causa. Por eso digo

que hay que determinar quienes son las personas y los hechos y cuál es la investigación que hace la Justicia Federal después en adelante no hay ninguna causal de apartamiento”, manifestó.



En cuanto a su nueva función en la Justicia salteña, el ex juez de la Corte dijo que elaborará un plan estratégico para la Procuración. Negó, además, que exista alguna irregularidad en su enroque de cargos con el exprocurador Pablo López Viñals.