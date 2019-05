Messi y la costumbre de ser el más goleador en España

Lionel Messi se consagró goleador de la liga española por sexta vez en el empate de Barcelona ante Eibar por 2 a 2, con dos anotaciones que lo dejaron a un paso de obtener la Bota de Oro europea.

En un minuto, Messi convirtió dos goles para Barcelona (PT 31m. y 32m) a través de las asistencias del chileno Arturo Vidal y el croata Ivan Rakitic, respectivamente.

El crack rosarino apeló a su talento y frialdad para definir en ambas ocasiones en el último partido del campeonato español.

Messi finalizó el torneo, que consagró bicampeón a Barcelona, en el primer lugar de la tabla de goleadores con 36 anotaciones y 13 asistencias, seguido del francés Karim Benzema (Real Madrid) y el uruguayo Luis Suárez (Barcelona), ambos con 21 goles.

El máximo goleador histórico de Barcelona logró su mejor marca en la liga en la temporada 2011/2012 con 50 conquistas. En 2009/2010 marcó 34, en 2012/2013 señaló 46, en 2016/2017 gritó 37 y en 2017/2018 alcanzó 34.

Messi hizo historia una vez más porque alcanzó a una gloria del fútbol español como Telmo Zarra, con los seis “Pichichis”, y superó a otras leyendas como Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez y Enrique “Quini” Castro (5).

El capitán del seleccionado argentino sacó ventaja sobre el francés Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. El delantero de París Saint Germain, con 32 goles, está a cuatro de Messi y el próximo viernes buscará igualar o superarlo cuando enfrente a Reims en el cierre de la Ligue 1.

Messi concretó sus 36 tantos sobre 34 encuentros con 2.649 minutos disputados, mientras que Mbappé marcó 32 sobre 28 encuentros de la liga francesa en un total de 2.250 minutos.

La tabla de posiciones de la Bota de Oro tiene a Messi en primer lugar con 72 puntos, seguido de Mbappé con 64. El resto se completa con el italiano Fabio Quagliarella (52), el colombiano Duván Zapata (ex-Estudiantes de La Plata), el polaco Robert Lewandowski, el egipcio Mohamed Salah, el senegalés Sadio Mané, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang y marfileño Nicolás Pépé (44).

En el primer turno de la jornada, Real Madrid se despidió con la derrota ante Betis 2-0.

“Es un orgullo disputar con Messi”

Mbappé se refirió a la competencia con Leo por la Bota de Oro.

Kilyan Mbappé, que se llevó los trofeos de mejor jugador de la liga francesa y de mejor joven en la misma temporada, se mostró orgulloso también por estar disputando la Bota de Oro como máximo goleadores de las ligas europeas a Leo Messi, que ha terminado la temporada con 36 tantos en España, mientras que Mbappé lleva 32 con un partido por jugar.

“Lo he visto. Voy a dar todo hasta el final. Más allá de la Bota de Oro, están las ganas de terminar lo mejor posible la temporada. Está claro que voy a dar todo. Me digo a mí mismo que si pierdo, lo hago contra Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. Se puede decir quizá que le he plantado cara hasta el último partido y eso es un orgullo también. Pero esto no se ha terminado”.

El delantero del PSG sucede a su compañero Neymar en el título de mejor jugador de Ligue 1. Además del brasileño, Mbappé superó esta temporada en la votación final a Ángel Di María (PSG), Nicolas Pépé (Lille) y Hatem Ben Arfa (Rennes).

El campeón del mundo francés (20 años) también ganó por tercera vez consecutiva el trofeo de mejor joven del campeonato, un récord. Mbappé es uno de los jugadores con más futuro en el plano internacional.