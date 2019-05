Osvaldo Young es el abanderado de la fe cuerva

Si hablamos de experiencia en Central Norte, tenemos que hablar de Osvaldo Young.

El jugador de 34 años llegó al cuervo para aportarle personalidad, entrega y valores a un equipo que desde un principio se propuso conseguir el objetivo del ascenso. Y si de ascensos se trata, Young es uno de los pocos jugadores del plantel cuervo que lo vivió en carne propia.

“La experiencia que tengo la adquirí cuando conocí a los Atletas de Cristo (un movimiento evangélico), ellos me devolvieron la identidad. El futbolista vive todo el tiempo de emociones”, analizó el volante combativo que tiene el cuervo. “Lo que yo hago desde mi rol es mostrar el camino, hablar de los pensamientos que están sujetos a las emociones”, contó Young.

El mediocampista cuenta con una buena trayectoria como jugador, vistió las camisetas de Gimnasia y Tiro, Guaraní de Misiones y Chaco For Ever, entre otros equipos, y asegura que logró mejorar su rendimiento y complementar lo que hacía dentro del campo de juego a partir de sus nuevas creencias.

“La única experiencia que tenía era meter, meter y nada más. Ahora es estar por encima de lo emocional, controlar las emociones, darle identidad a los chicos”, expresó.

El capitán azabache ya cuenta con un ascenso en carrera, cuando logró subir del Argentino B al Argentino A con Gimnasia y Tiro en el 2011, al igual que Eduardo Buruchaga y Diego Nuñez

“Se pueden ver parecidos por la necesidad de la gente de volver a jugar en una categoría superior, pero no me pongo a ver el pasado, yo estoy para avanzar, no los comparo”.

Young se ganó rápidamente el reconocimiento de los hinchas de Central y el último sábado, antes de partir rumbo a Tucumán, fue el abanderado cuando el plantel se bajó a saludar a los simpatizantes.

“La gente de Central necesita algo distinto, la empatía con ellos también es importante. Ir a un banderazo a las 4 de la tarde un sábado es gratificante, creo que era lo correcto bajar del colectivo y agradecer. Le pedí a mis compañeros que lo hagan, demostrarles que estamos tan ilusionados como ellos”, recordó el volante que intenta todo el tiempo contagiar su paz y fe al resto de sus compañeros. Todo vale con tal de lograr el ascenso.