Izquierdoz vuelve al equipo y Wanchope iría al banco

Carlos Izquierdoz volverá a ser titular el domingo ante Argentinos Juniors, por el partido desquite de la semifinal de la Copa de la Superliga, mientras que el delantero Ramón Ábila iría al banco de suplentes.

Izquierdoz no estuvo en el encuentro de ida porque fue expulsado frente a Vélez. En tanto, el atacante Ramón "Wanchope" Ábila realizó ejercicios en forma diferenciada y fue exigido por el kinesiólogo Sergio Brozzi.

El delantero, que se recupera de un desgarro en el aductor izquierdo, se mostró en buen estado y existe la posibilidad de que pueda estar en el banco de suplentes el fin de semana.

Otro de los cambios para la revancha sería la vuelta de Sebastián Villa por Cristian Pavón, y la otra el ingreso de Mauro Zárate en lugar del juvenil Agustín Obando.

Pavón no tuvo una buena tarea en el primer partido ante Argentinos Juniors y fue reemplazado en el final por el colombiano, mientras que Zárate volvería a jugar al lado de Carlos Tévez, como pasó en los últimos minutos el domingo y desde el arranque en la revancha ante Vélez.

Si bien faltan varios entrenamientos para el encuentro del domingo próximo, un posible once sería con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Ivan Marcone y Nahitan Nandez; Sebastián Villa, Carlos Tévez y Mauro Zarate; Darío Benedetto.

Por otro lado, Gustavo Alfaro, estuvo ausente en el entrenamiento ya que viajó a Estados Unidos para asistir a la graduación de una de sus hijas.

Boca jugará en la Bombonera ante Argentinos el domingo, desde las 18.45, por la revancha de una de las semifinales de la Copa de la Superliga, tras el empate sin goles en la ida.