Mascarello: "Avanzamos en tratamientos psiquiátricos"

El Ministro de Salud, Roque Mascarello, visitó El Potrero, para compartir con esa comunidad la fiesta patronal y en diálogo con El Tribuno, destacó los avances de la provincia en los tratamientos de patologías psiquiátricas.

"Hace mucho se modificó la ley de salud mental, los italianos fueron los primeros en plantear esta discusión en el mundo entero, que implicaba, desmanicomializar y no utilizar hospitales monovalentes como el que tiene Salta, que es el único que queda, el hospital Ragone", dijo Roque Mascarello a El Tribuno.

"Estuve reunido hace pocos días con personal de Organización Primaria de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la ocasión, vino un representante italiano de la OPS, donde justamente, destacaba el avance en Salta en ese sentido, vinculado con hacer desaparecer todos los hospitales monovalentes para los tratamientos de las patologías psiquiátricas, cumpliendo con lo que dice la ley 26.657", destacó el funcionario.

Mascarello hizo hincapié en que no debe haber una cosa más estigmatizante que atravesar esa situación. "Por eso, hacemos el esfuerzo de tener psicólogos y equipos interdisciplinarios que permitan trabajar sobre esas personas y esos tipos de patologías. Y la tendencia en el mundo, es que todos los hospitales, antes denominados como manicomios, ahora trabajan con esos pacientes, pero en hospitales comunes", dijo el funcionario.

El protocolo y una red

Remarcó que no se puede seguir internando pacientes, atándolos o durmiéndolos. "Ya que eso es un atentado y forma parte de los derechos que pudimos conseguir y ganar durante estos tiempos, que son derechos vinculados con la igualdad del hombre con la mujer y derechos vinculados con la diversidad de sexos, y a todos estos derechos mencionados, no se los puede perder, porque si no implica, retroceder en el tiempo", dijo.

"Por eso ahora tenemos que avanzar en lo que venimos haciendo. Hoy estamos terminando de protocolizar acerca de cómo se tiene que atender a un paciente con alguna patología psiquiátrica en todos los hospitales que tengan camas disponibles para atender este tipo de patologías", agregó.

"Así como hay una cama para atender un paciente con, por ejemplo, un cólico biliar, o cualquier otro tipo de patología, nosotros estamos terminando de armar una red que permita, precisamente de acuerdo al grado de complejidad que tenga ese paciente, poder ir derivando en un nivel de complejidad creciente que permita resolver la patología, y hacia eso vamos, porque además, significa el poder cumplir con la ley", remarcó el ministro.

Mencionó que particularmente, les dijo a los miembros de la OPS y de la OMS, que aún les quedaba esta tarea pendiente, que es muy importante, y es la de involucrar también a la Justicia. "Porque muchas veces, de manera errónea, se pretende internar a un paciente, cuando en realidad, lo que tiene que existir, es el acompañamiento del equipo de salud, de toda la sociedad; los familiares, para trabajar en conjunto por esa persona, para que se pueda recuperar. No se lo puede dejar en cualquier lugar, abandonado a su suerte. Salta desde hace unos años ha cerrado lo que era la vieja Colonia Lozano, donde teníamos prácticamente un depósito de gente, algunos de ellos ni siquiera tenían documento, habían entrado desde chiquitos y jamás tuvieron contacto con el mundo. Por eso se cerró. Y la tendencia en el hospital Ragone es ir reduciendo camas, para involucrar a la familia y al sistema sanitario en un trabajo interdisciplinario", detalló el ministro.

Un manicomio es un hospital monovalente, es decir, de una sola especialidad (psiquiatría), que funciona como institución de encierro. En el 2010 se sancionó y promulgó la Ley 26.657 sobre salud mental en todo el ámbito nacional.

La Candelaria

Por otra parte, Mascarello adelantó a El Tribuno que próximamente será inaugurado un moderno hospital en La Candelaria.

"Pronto vamos a estar inaugurando el hospital que es un viejo sueño de los vecinos de esa localidad. Estamos terminando de comprar el equipamiento y calculo que en no más de 30 días va a quedar habilitado. He visitado la obra varias veces y ya es una realidad", dijo el funcionario.