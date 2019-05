Ernestina Pais sobre CQC: “Eran competitivos y se peleaban por ver quién tenía más aire”

‘¿Por qué, de todos los que salían al aire en CQC, solo Andy (Kusnetzoff) y vos son millonarios?‘, le preguntó hace poco más de un mes Daniel Malnatti a Mario Pergolini. Aquellas palabras destaparon una interna de egos, celos y peleas entre los ex integrantes del ciclo que comenzó en 1995. Ernestina Pais, quien condujo el programa entre el 2009 y el 2011, se refirió al tema.

‘Yo lo veo como un chiste fallido de Malnatti, quiso hacer una broma y le salió mal‘, dijo la panelista de Intratables en Cortá por Lozano y siguió: ‘Él mismo contó que se puso nervioso cuando entró‘.

‘Es un mal momento para hablar de eso y fue un chiste que no se entendió y destapó lo que todo el mundo sabía‘, dijo y se explayó: ‘Que eran competitivos, que se peleaban por ver quién tenía más aire, que Andy (Kusnetzoff) fue un tipo al que Caiga y Cuatro Cabezas le deben muchísimo, para mí como productor es un número uno, es brillante y merece estar donde está porque además y es muy buen tipo‘.

‘La competencia existe, Mario siempre dijo que no eran amigos entre ellos. En todos los equipos todos van a pelear porque su segmento sea el más visto y la competencia está‘, agregó y sorprendió al decir que le gustaba que se supiera lo que pasaba: ‘Se destapó la ollita!‘.

Además, recordó cómo fue que Diego Guebel, socio de Mario Pergolini en Cuatro Cabezas, la convocó para estar al frente del mítico programa: ‘Fui a un evento y me encontré con él, a quien no conocía y me dijo que tenía que hablar conmigo. Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior y dijo ’sos vos’. Yo dije que no primero‘.

‘Yo me fui aplaudida de ese programa porque para ellos fue seguir con laburo, Mario para él había cumplido un ciclo, nadie lo hizo como él, yo lo admiraba y lo admiro y tomar ese lugar fue un honor, con (Juan) Di Natae fundamos Los Irrockuptibles, es amigo de toda la vida‘, cerró.

La primera emisión de CQC fue en 1995 y fue un quiebre en la televisión, con una dinámica hasta ese entonces reservada para señales de cable como MTV y que luego varios imitaron. Sobre el clima de trabajo que se vivía en ese momento, al ser consultado por Teleshow, Ernesto Cune Molinero, dijo: ‘Tanto los productores generales, los talentos, el equipo de producción, los editores y los camarógrafos (también los trabajadores de los canales) ponían mucho trabajo, esfuerzo y cabeza para que fuera cada vez mejor y creciera‘.

Tras la entrevista de Malntatti a Pergolini varios ex integrantes del ciclo salieron a hablar, como Andy, Nacho Goano, el Pelado López, Juan Di Natale y Eduardo de la Puente y, palabras más, palabras menos, todos coincidieron en que era un ambiente competitivo.