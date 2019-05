Video. Barrio San Calixto: Momentos de tensión entre vecinos y la policía por una orden de desalojo

Una orden judicial por desalojo generó momentos de suma tensión en una vivienda ubicada en barrio San Calixto, detrás de Parque La Vega, zona sur de la ciudad. Policías ingresaron a una casa y comenzaron a sacar todo los muebles hacia la calle

A modo de resistencia, vecinos del lugar salieron a defender a la mujer que junto a sus cinco hijos estaban dejando en la calle. Con el paso de las horas la presencia policial fue en aumento al igual que el número de vecinos que trataban de que la joven no quede en la calle.

Una fuente cercana indicó a El Tribuno que la mujer se encontraba usurpando un terreno desde al menos 8 meses. “Es un niño, es un niño no lo podes agarrar así”, reclamaba uno de los vecinos a dos mujeres policías que participaron del operativo. En el video que llegó a través de El Tribuno WhatsApp podían verse los muebles que fueron sacados de la vivienda acumulados en una esquina. Los vecinos quedaron sorprendidos por el gran despliegue policial que se realizó. Mientra que los efectivos solo dijeron que estaban cumpliendo una orden judicial.

Los vecinos dijeron también que los terrenos fiscales son para gente que lo necesita y que no tiene dinero. “Esta mujer no tiene dinero por eso salimos a ayudarla.Queremos al menos le consigan un lugar donde vivir”

Uno de los hijos de la mujer que sufrió el desalojo dijo que el dueño es una persona que tiene dinero. “Vino en una Amarok y su esposa tiene otro auto. Estos terrenos son para gente que no puede pagar una vivienda. Son fiscales y estas personas no aparentan no tener dinero”.