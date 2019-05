Lavagna asegura que el diálogo sigue abierto con Alternativa Federal 

El ex ministro de Economía y precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, aseguró hoy que "el diálogo es posible" y "sigue abierto" con Alternativa Federal y que "no hubo ruptura" con esa fuerza política sino "fijación de diferencias".

“El diálogo es posible, no hubo una ruptura. Hubo una fijación de diferencias, un momento de clarificación, para que no hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos. Tenemos un diálogo abierto”, dijo Lavagna esta mañana en una charla con radio Mitre.

Agregó además que esas diferencias "son de fondo" y que por ese motivo debe plantearlas, porque aspira a generar una coalición de gobierno con puntos de consenso y no "un amontonamiento de gente que aspira a cargos".

Así se refirió el precandidato a la situación que se generó con Alternativa Federal, cuyos referentes se reunieron ayer sin que él participara.

Tras el encuentro, donde la ausencia de Lavagna desató versiones de ruptura, Schiaretti difundió un video en el que invitaba a Alternativa Federal "a todos" los que quieran participar en las primarias y convocaba al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Según relató Lavagna, en la reunión previa a este encuentro que mantuvo el ex ministro con el gobernador reelecto de Córdoba marcó "algunos señalamientos" que calificó como "diferencias de fondo" respecto a puntos básicos para poner la economía en funcionamiento en un hipotético nuevo gobierno.

"Sepamos que hay una diferencia de fondo", dijo Lavagna, quien también dejó en claro que en pos de generar una coalición de gobierno dentro de Alternativa Federal "hay un límite", que situó en "quienes están con el Gobierno o con Cristina Kirchner”.

"Hay quienes están de uno u otro lado de la grieta. Es la opción de ellos y es respetable. Pero el consenso es otra cosa”, amplió.

Sobre su propuesta de gobierno dijo que que la idea fundamental es "generar una coalición de gobierno para poner la economía en marcha, con sus máquinas, camiones y millones de personas desocupadas, y que no sea sólo finanzas".

En este sentido, dijo que en relación con los diez puntos de consenso presentados por el presidente Mauricio Macri fueron los primeros en responder y que en ese momento le señalaron al Gobierno "la falencia de sus puntos, ya que no se hablaba de trabajo ni educación”, ni de "incorporar conceptos de creación de trabajo y buscar tasa de crecimiento".

"Sólo hablan de ajuste y pago a los acreedores", cuestionó Lavagna, diferenciándose de los diez puntos de consenso propuestos por el gobierno nacional.

Afirmó en este sentido que "el gobernador (Schiaretti) tuvo una reunión con el presidente (Mauricio Macri)" y que de ese encuentro "salieron seis puntos" de consenso de los diez que proponía el Gobierno, y criticó que nuevamente esos puntos giraran en torno al "ajuste y al pago a los acreedores".

"Ese no es el camino", remató Lavagna. quien también recordó que "las buenas relaciones" que tiene el Gobierno con los acreedores externos también pueden ser útiles para "empezar a alargar los plazos" de pago de la deuda.

"Que el Presidente use sus buenas relaciones para alargar el plazo del pago de la deuda. La idea es que ayude al próximo Gobierno, vía recompra de bonos de acá a cinco años. Eso sería gobernar”, concluyó Lavagna en referencia a la deuda tomada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).