Gorosito, a pesar de las ofertas, seguirá en Tigre

El director técnico de Tigre, Néstor “Pipo” Gorosito, reconoció este jueves que lo “moviliza” la posibilidad de volver a dirigir San Lorenzo, pero confirmó que seguirá en el club de Victoria para “cumplir” con su palabra.

“De más está decir lo que significa San Lorenzo para mí y lo que me moviliza. Es un sueño poder volver a dirigirlo, pero en este momento le di mi palabra a Tigre y la voy a cumplir”, manifestó Pipo Gorosito en la rueda de prensa que brindó luego de la práctica en el estadio José Dellagiovanna.

Gorosito explicó: “Di mi palabra que si seguía el mismo plantel, nosotros seguíamos. Los jugadores, por su lado, le dijeron lo mismo a los dirigentes y muchos ya tienen arreglada su continuidad. Por eso vamos a seguir”.

En este sentido, uno que también tiene encaminada su continuidad es el experimentado enganche Walter Montillo, quien se recupera de una lesión muscular y se ilusiona con llegar a la hipotética final de la Copa Superliga del domingo 2 de junio en Córdoba.

“Lo vinieron a buscar de muchos clubes, pero ya tiene arreglada la parte económica. Hoy en día es raro un plantel tan arraigado y un gran grupo humano que aún con el descenso no se quieren ir”, enfatizó.

El supuesto interés de San Lorenzo por contratarlo no pasó inadvertido para Pipo, que a pesar de sentimiento por el ciclón reiteró la importancia de la “palabra” que le dio a Tigre.

“Cuando estaba en Argentinos Juniors me ofrecieron un palo setecientos (sic) desde Qatar para mí, sin contar la del cuerpo técnico, pero yo le había dado mi palabra a los dirigentes y me quedé”, recordó.

Fueron días movidos por la posibilidad de no poder jugar las copas internacionales por haber descendido a la primera B Nacional pero luego de varias idas y vueltas Gorosito celebró el cambio de opinión de Conmebol.

“Me parece que fue lo más lógico porque fue algo que logramos desde la parte deportiva”, señaló el DT en la previa de la segunda semifinal de la Copa Superliga del próximo sábado ante Atlético Tucumán.

“Uno acepta el descenso porque es algo que estaba escrito pero no se pueden cambiar las reglas del juego casi al final del torneo. No era lógico”, insistió el entrenador que consiguió llevar al equipo hasta el noveno puesto de la Superliga pero no pudo evitar el descenso a la primera B Nacional.

“Le dijimos al plantel que el lío que se armó con lo de Conmebol fue por lo que hicieron adentro de la cancha. Todo lo que lograron fue con su rendimiento y pedimos que estas cosas no nos desvíen el foco que es ganar en Tucumán”, agregó sobre el partido del sábado ante Atlético donde deberá defender la ventaja del triunfo 5 a 0 de la ida.

El entrenador advirtió que “tenemos que ir con la idea de meter un gol y sabemos que lo podemos lograr porque en seis partidos como visitantes hicimos catorce goles” y adelantó que repetirá la formación de la ida.

Uno de las figuras más destacadas de este presente del matador es el volante Lucas Menossi, quien seguramente será transferido.

“El puede jugar donde quiera, tiene nivel de selección. Está un escalón por encima del resto. A veces veo jugadores que jugaron poco y ya valen diez palos ¿Entonces Menossi cuánto vale? Si me pregunta, le diría que se asegure su futuro porque después nadie se va a acordar si jugó en Juventus”, subrayó.