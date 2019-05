Entre lágrimas, la funcionaria anunció su decisión a la prensa, luego de que el Partido Conservador no aprobara su acuerdo para llevar adelante el Brexit.

Entre lágrimas renunció la primera ministra británica Theresa May

Theresa May, primera ministra británica, anunció el viernes por la mañana que renuncia como líder del Partido Conservador a partir del 7 de junio para que puedan elegir un nuevo premier que lleve a cabo el Brexit.

Su renuncia se debe a la presión de sus colegas luego de que intentara impulsar una nueva votación sobre la separación del Reino Unido de la Unión Europea, que ya había sido aprobada por un 52% de británicos en 2016.

May anunció su decisión a la prensa y explicó entre lágrimas: "Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo".

“Pronto dejaré el puesto que ha sido el honor de mi vida. La segunda mujer primera ministra, pero seguro que no la última", aseveró.

Su decisión viene luego de las fuertes presiones internas para que dimitiera por estar en desacuerdo con su plan del Brexit y que iba a ser presentado una vez más el 3 de junio, tras haber sido rechazado en tres oportunidades por el Parlamento. "Lamentablamente no lo he conseguido", aseguró.

A su vez, el miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, presentó su renuncia en desacuerdo también con la forma en que la primera ministra gestionó el intento de llevar adelante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tres años después del referendo.

En la última semana, May propuso convocar un nuevo referéndum y mantener una estrecha relación aduanera con la Unión Europea, lo que enfureció al Partido Conservador.

"Si se le da a la gente la opción de decidir, luego hay que hacer todo lo posible por ejecutar dicha decisión", dijo en referencia a la votación del 23 de junio de 2016.